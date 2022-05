Meshify 2 Lite -mallista on lisäksi saatavilla myös RGB-valaistu Meshify 2 Lite RGB -versio.

Fractal Design on laajentanu Meshify 2 –mallistoaan kahdella uudella tietokonekotelolla. Meshify 2 RGB tuo nimensä mukaisesti mukanaan uuden valaistuksen RGB-valaistujen tuulettimien ja RGB-ohjaimen muodossa. Meshify 2 Lite puolestaan on mallistoon edullisemmaksi sijoittuva kotelo.

Meshify 2 RGB on yleisilmeeltään käytännössä identtinen alkuperäisen Meshify 2:n kanssa ja sen eroavaisuutena toimivatkin vain alkuun mainitut valaistusominaisuudet. Kotelon mukana toimitetaan 4 Aspect 14 RGB PWM -tuuletinta, joista kolme on sijoitettu eteen. Mielenkiintoisesti näytönohjaimen maksimipituudeksi ilmoitetaan kuitenkin 450 mm alkuperäisen Meshify 2:n 470 mm:n sijaan ja pohjaan luvataan tuki vain 240 mm:n jäähdyttimelle 280 mm:n sijaan.

RGB-valojen ohjaukseen Meshify 2 RGB tarjoaa integroidun ohjaimen, jota voi ohjata suoraan kotelon etupaneelista.

Fractal Design Meshify 2 RGB:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 542 x 240 x 474 mm

Paino: 11,5 kg

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi

Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (max 285 mm), ATX, mATX, Mini-ITX

Etupaneeli: 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.0, 3,5 mm mikrofoni- ja kuulokeliittimet, virtapainike, RGB-painike

3,5” levypaikat: Oletuksen 6, maksimissaan 14 + 3 x multibracket

2,5” paikat: Oletuksena 2, maksimissaan 4

Laajennuskorttipaikat: 7 + 2 kpl

Lisäkorttien maksimipituus: 450 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 185 mm

Virtalähteen maksimipituus: 250 mm

Tuuletinpaikat: Edessä: 3 x 140 mm / 3 x 120 mm Takana: 1 x 140 mm / 1 x 120 mm Katossa: 3 x 140 mm / 3 x 120 mm Pohjassa: 2 x 140 / 2 x 120 mm

Tuulettimia mukana: 4 x Fractal Design Aspect 14 RGB PWM (500–1700 RPM, 20–78 CFM, 0,3–2,05 mm H2O, 35,5 dBA)

Jäähdytinyhteensopivuus: Edessä: 360 mm / 280 mm Takana: 120 mm Katossa: 360 mm / 280 mm Pohjassa: 240 mm



Meshify 2 Lite puolestaan lupaa tarjota hyvää suorituskykyä ja tutun hillityn ulkonäön entistä edullisempaan hintaluokkaan. Kotelo tukee Meshify 2:n tavoin maksimissaan 285 mm:n E-ATX-emolevyjä sekä 360 mm:n jäähdyttimiä edessä sekä katossa ja 280 mm:n jäähdyttimiä pohjassa.

Lite-mallissa on kuitenkin vain kaksi 3,5/2,5” universaalia levypaikkaa ja multibracket-levypaikat on ostettava erikseen ja myös näytönohjaimen pystypaikat on poistettu Lite-mallista. Meshify 2 Litessä ei myöskään vaikuttaisi tulevan mukana kalliimmista malleista tuttua tuuletinhubia ja maininta paikallaan pysyvistä sormiruuveista (captive thumbscrews) on poistunut ominaisuuslistauksesta. Etupaneelin liitännöiksi Lite-malli tarjoaa kaksi USB 3.0:aa, audioliitännät ja virta -sekä reset-painikkeet, minkä lisäksi kotelon kerrotaan olevan USB-C ready.

Meshify 2 Lite tulee saataville sekä standardiversiona että RGB-mallina, jossa on käytössä RGB-tuulettimet. Perusmallin mukana toimitetaan 2 Aspect 14 -tuuletinta eteen ja 1 taakse kun taas RGB-mallin mukana toimitetaan neljä Aspect 14 RGB -tuuletinta.

Fractal Design Meshify 2 Liten:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 542 x 240 x 474 mm

Paino: 9,6 kg

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi

Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (max 285 mm), ATX, mATX, Mini-ITX

Etupaneeli: 2 x USB 3.0, 3,5 mm mikrofoni- ja kuulokeliittimet, virtapainike, reset-painike (+ RGB-mallissa RGB-painike)

3,5” / 2,5” levypaikat: 2

Laajennuskorttipaikat: 7 kpl

Lisäkorttien maksimipituus: 450 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 185 mm

Virtalähteen maksimipituus: 250 mm

Tuuletinpaikat: Edessä: 3 x 140 mm / 3 x 120 mm Takana: 1 x 140 mm / 1 x 120 mm Katossa: 3 x 140 mm / 3 x 120 mm Pohjassa: 2 x 140 / 2 x 120 mm

Tuulettimia mukana: Meshify 2 Lite: 3 x Aspect 14 (1000 RPM, 41 CFM, 1,02 mm H2O, 19,5 dBA) Meshify 2 Lite RGB: 4 x Aspect 14 RGB (1000 RPM, 41 CFM, 1,02 mm H2O, 19,5 dBA)

Jäähdytinyhteensopivuus: Edessä: 360 mm / 280 mm Takana: 120 mm Katossa: 360 mm Pohjassa: 240 mm



Fractal Design ei ole ilmoittanut uutuuskoteloiden hintatasoja, mutta myyntiin kotelot ovat kuitenkin saapuneet mitä ilmeisimmin välittömästi. Ainakin kotimainen Jimm’s on listannut tuotteet jo saataville verkkokauppaansa, jossa Meshify 2 RGB kustantaa 229 euroa ja Meshify 2 Lite RGB 189,90 euroa. Valaistuksetonta Liteä kaupasta ei ainakaan vielä toistaiseksi löydy.

Lähde: Fractal Design