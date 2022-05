Vuoto: CPU-Z-kuva lupaa yhteensä 68 Mt:n välimuisteja Raptor Lakelle

CPU-Z:n mukaan kunkin P-ytimen parina on 2 Mt ja kunkin neljän E-ytimen ryppään parina 4 Mt L2-välimuistia, kun yhteistä välimuistia on 36 Mt.

Uutisoimme tammikuussa huhuista, joiden mukaan Intel olisi seuraamassa AMD:n jalanjäljissä ja kasvattamassa prosessoreidensa välimuisteja merkittävästi tulevissa sukupolvissa. Nyt Raptor Laken huhuttu jättivälimuisti on saanut myös lihaa luidensa ympärille.

Alkuperäisenkin huhun liikkeelle pistänyt OneRaichu on julkaissut nyt uuden twiitin, jossa näkyy valokuva CPU-Z-ohjelmasta. Kuvan mukaan tammikuussa huhutut lukemat pitävät myös kutinsa ja Raptor Lakessa olisi 2 Mt L2-välimuistia per P-ydin ja 4 Mt L2-välimuistia per neljän E-ytimen rypäs, sekä yhteensä 36 Mt L3-välimuistia. Huippumallille tämä tarkoittaisi yhteensä 32 Mt:n L2- ja 36 Mt:n L3-välimuistia, eli yhteensä juurikin huhutut 68 Mt.

Raptor Lakeissa eli 13. sukupolven Core -prosessoreissa on parhaimmillaan kahdeksan Raptor Cove P-ydintä ja 16 Gracemont E-ydintä. Alder Lakesta tuttuun tapaan vain P-ytimet tukevat Hyper-threading-teknologiaa, eli prosessori voi suorittaa samanaikaisesti maksimissaan 32 säiettä. Prosessoreiden mukana tullaan julkaisemaan uudet 700-sarjan piirisarjat, mutta tiettävästi ne tulevat sopimaan BIOS-päivityksellä myös nykyisiin 600-sarjan emolevyihin. Intelin odotetaan julkaisevan ensimmäiset 13. sukupolven prosessorit vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana.

