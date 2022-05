Uusi artikkeli: Testissä OnePlus Nord 2T

Testasimme OnePlussan uunituoreen 400 euron hintaisen Nord 2T -älypuhelimen.

io-techin uusimmassa puhelinarvostelussa testivuoroon on päässyt OnePlussan juuri julkistama Nord 2T -älypuhelin. Kyseessä on ominaisuuksiltaan monin osin lähes identtinen laite kuin viime vuonna io-techin testissä Toimituksen valinta -kunniamaininnan saanut OnePlus Nord 2 samaan 399 euron suositushintaan. Puhelimen sisuksien järjestelmäpiiri on kuitenkin päivitetty Dimensity 1200 AI:sta Dimensity 1300:aan.

Testiartikkelissa tutustumme OnePlus Nord 2T:hen vajaan viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta ja otamme selvää, tarjoaako Nord 2T vastinetta 400 euron hinnalleen ja onko se edeltäjälleen nimensä arvoinen seuraaja.

Lue artikkeli: Testissä OnePlus Nord 2T