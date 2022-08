Fractal Designilta uudet Mini-ITX- ja mATX-kokoiset versiot Define 7- ja Meshify 2 -koteloistaan

Mini- ja Nano-mallien kokoerot rajoittuvat pelkkään korkeussuuntaan.

Fractal Design julkaisi uudet mATX-kokoiset Mini-versiot ja Mini-ITX-kokoiset Nano-versiot Definy 7- ja Meshify 2 -kotelotuoteperheistään. Valmistaja julkaisi aiemmin tänä vuonna Nano-version Torrent-kotelostaan, mutta mATX-kokoluokan Mini-mallistoon uutuuksia ei ole tullut sitten vuoden 2018 Meshify C Minin.

Kuten nimistä voi päätellä jakavat uutuuskotelot ulkonäöllisesti perusilmeensä suurempien sisarusmalliensa kanssa. Meshify 2 Mini ja Nano tarjoavat kulmikkaasti muotoillun verkkopaneelin eteensä ja Define 7 -mallit puolestaan luottavat umpinaiseen etupaneeliin. Sisuskaluiltaan uudet Meshify 2- ja Define 7 -mallit ovat keskenään lähes identtisiä ja ulkomitoiltaankin lähes identtisiä. Kylkipaneeleissaan Define 7 -mallit tarjoavat isommista malleista tutut ääntä vaimentavat materiaalit, jotka puuttuvat Meshify 2 -malleista.

Vain Mini-ITX-emolevyjä sisälleen mahduttavien Nano-mallien ja mATX-emolevyjä tukevien Mini-mallien ulkomitoissa on eroa vain korkeussuunnassa, eli Mini- ja Nano-mallit eivät erotu toisistaan syvyys- tai leveyssuunnissa.

Mini-mallien sisuksiin mahtuu maksimissaan 167 mm korkeat CPU-coolerit ja 331 mm pitkät näytönohjaimet. Tuuletinpaikkoja koteloissa on kaiken kaikkiaan seitsemän, mikäli käytössä on pelkkiä 120 mm:n tuulettimia ja 4 jos käytössä on vain 140 mm:n tuulettimia. Molempien mallien mukana toimitetaan yksi 140 mm:n Dynamic X4 GP-14 -tuuletin ja yksi 120 mm:n Dynamic X2 GP-12 -tuuletin.

Kotelot poikkeavat toisistaan aiemmin mainitun kylkien vaimennusmateriaalin lisäksi hieman myös etupaneelien liitännöiltään, sillä Define 7 -malli tarjoaa Meshifystäkin löytyvän kattauksen lisäksi 2 USB 2.0 -liitäntää, eikä siinä ole reset-painiketta.

Define 7 Mini tulee saataville vain mustana värivaihtoehtona joko metallisella tai lasisella kylkipaneelilla. Meshify 2 Mini on saatavilla vain lasisella kyljellä, mutta värivaihtoehtoja on musta ja valkoinen, joista valkoisen kylkipaneeli on kirkas ja mustan tummennettu.

Fractal Design Define 7 Minin ja Meshify 2 Minin tekniset tiedot:

Ulkomitat: Define 7 Mini: 399 x 205 x 406 mm Meshify 2 Mini: 396 x 205 x 406 mm

Etupaneelin liitännät: Define 7 Mini: 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, Audio Meshify 2 Mini: 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.0, Audio I/O, Power button, Reset button

Yhteensopivat emolevyt: mATX, Mini-ITX, Mini-DTX

3,5”/2,5” paikat: 2 kpl

2,5” paikat: 4

Laajennuskorttipaikkoja: 4

Näytönohjaimen maksimipituus: 331 mm (etutuuletinten kanssa 306 mm)

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 167 mm

Virtalähdetuki: ATX

Tuuletinpaikat: Edessä: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm (mukana 1 x 140 mm Dynamic X2 GP-14) Takana: 1 x 120 mm (mukana 1 x 120 mm Dynamic X2 GP-12) Katossa: 2 x 120 / 140 mm Pohjassa: 1 x 120 mm (Vaatii HDD-kehikon poistamisen)

Jäähdytinyhteensopivuus: Edessä: 240 / 280 mm Takana: 120 mm Katossa: 240 mm Pohjassa: 120 mm (Vaatii HDD-kehikon poistamisen)



Nano-mallien prosessoricoolerituki ja grafiikkakorttien maksimipituus ovat Mini-malleja vastaavat, mutta matalamman korkeuden myötä näytönohjainten maksimipaksuus on rajoitettu 57 mm:iin eli 2,8 korttipaikkaan. Nano-mallien mukana toimitetaan Mini-malleja vastaavat tuulettimet, mutta tuuletinpaikkojen kokonaismäärä määrä on yhden pienempi.

Mini-mallien tavoin myös Nano-mallit eroavat toisistaan etupaneelin liitännöiltään. Define 7 Nano tulee saataville vain mustana joko lasikyljellä tai kiinteällä kyljellä ja Meshify 2 Nano tulee saataville mustana ja valkoisena pelkällä lasikyljellä.

Fractal Design Define 7 Nanon ja Meshify 2 Nanon tekniset tiedot:

Ulkomitat: Define 7 Nano: 399 x 205 x 361 mm Meshify 2 Nano: 396 x 205 x 361 mm

Etupaneelin liitännät: Define 7 Nano: 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, Audio Meshify 2 Nano: 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.0, Audio I/O, Power button, Reset button

Yhteensopivat emolevyt: Mini-ITX, Mini-DTX

3,5”/2,5” paikat: 1 kpl

2,5” paikat: 3

Laajennuskorttipaikkoja: 3

Näytönohjaimen maksimipituus: 331 mm (etutuuletinten kanssa 306 mm)

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 167 mm

Virtalähdetuki: ATX

Tuuletinpaikat: Edessä: 2 x 120 mm / 140 mm (mukana 1 x 140 mm Dynamic X2 GP-14) Takana: 1 x 120 mm (mukana 1 x 120 mm Dynamic X2 GP-12) Katossa: 2 x 120 / 140 mm (maksimissaan 15 mm paksuus) Pohjassa: 1 x 120 mm (Vaatii HDD-kehikon poistamisen)

Jäähdytinyhteensopivuus: Edessä: 240 / 280 mm Takana: 120 mm



Fractal Design kertoo uutuuskoteloiden myynnin alkaneen välittömästi, mutta suositushintoja valmistaja ei tiedotteessaan paljasta. Hinta.fi -hintavertailupalvelun mukaan Meshify 2 Minin hinnat ovat uutisen kirjoitusaikaan edullisimmillaan 155 euron tuntumassa, mutta muita malleja verkkokaupoista ei vielä toistaiseksi löytynyt.

Lähde: Fractal Design