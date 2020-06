Fujitsun Arm-prosessoreihin perustuva supertietokone valloitti Top500-listan kärkisijan

Fujitsun supertietokoneen saavutusta voidaan pitää sikäli merkittävänä, että se saavuttaa tuloksensa Arm-järjestelmäpiireillä, kun yleensä kärkipaikat on jaettu IBM:n PowerPC- tai Intelin Xeon-prosessoreita ja erillisiä kiihdyttimiä hyödyntävien supertietokoneiden kesken.

Supertietokoneiden suorituskykylistaa ylläpitävä Top500.org on päivittänyt listansa nyt 55. kertaa. Listan kärkeen saatiin samalla mielenkiintoinen tulokas Arm-arkkitehtuuriin perustuvilla prosessoreilla.

Top500-listan uusi kärkinimi on japanilainen RIKEN Center for Computational Science -laitokseen asennettu Fugaku, minkä laskentatehosta vastaa Fujitsun kehittämät A64FX-järjestelmäpiirit. Kukin A64FX rakentuu yhteensä 48 Arm-ytimestä (ARMv8.2-A, SVE-tuki) ja koko supertietokoneessa on käytössä yhteensä 7 299 072 prosessoriydintä. Fugakussa ei ole erillisiä laskentapiirejä kiihdyttämässä tietyn tyyppisiä laskuja.

Muista uusia tulokkaita listan kärkipäässä ovat Italialan Eni S.p.A:lle hankittu Dellin PowerEdge-pohjainen HPC5, mikä hyödyntää Intelin Xeon Gold -prosessoreita ja NVIDIAn Tesla V100 -laskentapiirejä. HPC5 on listalla sijalla kuusi.

Toinen kärkipään uutuus on NVIDIAn Selene, mikä rakentuu DGX SuperPOD -yksiköistä. DGX SuperPODit pitävät sisällään uuteen Ampere-arkkitehtuuriin perustuvia A100-laskentapiirejä sekä AMD:n Epyc-prosessoreita. Selene on listan sijalla seitsemän.

Energiathokkuuden perusteella supertietokoneet järjestykseen pistävä Green500-lista on niin ikään päivittynyt. Sen kärkisija kuuluu nyt niin ikään japanilaisen Preferred Networksin MN-3:lle, mikä rakentuu 24-ytimisistä Xeon 8260M -prosessoreista ja MN-Core-kiihdyttimistä. MN-3 saavuttaa 21,108 GFLOPSia laskentatehoa wattia kohden.

Toinen sija meni niin ikään uudelle tulokkaalle, eli NVIDIAn Selenelle, mikä saavuttaa 20,518 GFLOPSia wattia kohden. Kolmossijalta löytyy edellisen Green500-päivityksen kärkinimi NA-1, mikä tarjoaa 18,433 GFLOPSia laskentatehoa per watti.

Lähde: Top500