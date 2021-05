Galax varmisti louhintarajoitetut versiot GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimista

Ethereum-louhintarajoitettu RTX 3080 kykenee noin 43 ja RTX 3070 noin 25 MHash/s:n louhintanopeuteen, eli noin puoleen alkuperäismalleista.

Uutisoimme edellisviikolla vuodoista, joiden mukaan NVIDIA olisi kertonut jo virallisesti kumppaneilleen uusista GeForce RTX 30 ”LHR” -sarjan näytönohjaimista. Uudet näytönohjaimet ovat tiettävästi muutoin identtisiä nykyisten mallien kanssa, mutta niissä on mukana GeForce RTX 3060:sta tuttu Ethereum-louhintarajoitin ja ilmeisesti Resizable BAR -tuki valmiiksi päällä, eivätkä ne toimi vanhemmilla louhintarajoittimen kiertävillä ajureilla.

Nyt Galax on ensimmäisenä valmistajana varmistanut LHR-sarjan olemassaolon, joskin sen mukaan virallinen termi olisi Lower Hash Rate eikä aiemmin huhuttu Lite Hash Rate. Aiempien raporttien mukaan näytönohjaimia ei tultaisi myöskään erottelemaan mitenkään vanhemmista malleista, vaan ne vaihtuisivat kaikessa hiljaisuudessa sitä mukaa, kun uusia näytönohjaimia saadaan toimitettua. Galax on kuitenkin lisännyt omien malliensa nimiin ainakin verkkosivujen puolella [FG]-liitteen, jonka merkitystä ei ole avattu.

VideoCardzin nappaamista kuvankaappauksista on nähtävissä, että ennakkovuodot ovat pitäneet muutoin paikkansa. GeForce RTX 3080 ”LHR”:ssä on käytössä GA102-202-piiri, kun alkuperäisissä oli GA102-200. Vastaavasti RTX 3070 ”LHR”:ssä on käytössä GA104-302-piiri, kun alkuperäisissä oli GA104-300. Galaxin mukaan RTX 3080 ”LHR” kykenee louhimaan Ethereumia noin 43 MHash/s:n ja RTX 3070 ”LHR” noin 25 MHash/s:n nopeudella. Käytännössä louhintanopeus on siis rajoitettu noin puoleen alkuperäisestä.

