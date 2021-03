GeForce 470.05 -ajurit kiersivät rajoittimen yhdellä näytönohjaimella, mutta useamman samanaikaiseen käyttöön tarvitaan ns. Dummy-HDMI-liitin.

Uutisoimme viime viikolla NVIDIAn GeForce RTX 3060:n louhintarajoittimen kierrosta yhtiön julkaisemilla beeta-ajureilla. Yhtiö kertoi ajuriin jääneen vahingossa kehityskäyttöön tarkoitettua koodia, jonka myötä rajoitin ei ole käytössä ja vetäneensä sen pois jakelusta. Kuten kaikki kuitenkin tietävät, kerran netissä on aina netissä.

Vaikka RTX 3060:n louhintarajoituksen kierto onnistuu GeForce 470.05 -beeta-ajureilla, ei kierto ole täydellinen. Rajoittimen kierron kerrottiin toimivan ajureilla vain yhdellä näytönohjaimella ja suoraan emolevyn PCIe-liittimissä ilman jatkokaapeleita. Netissä kiertävien huhujen mukaan kyseisetkin rajoitukset olisi kuitenkin kierretty käytännössä välittömästi ja ohjeet siihen olisivat olleet yleisesti saatavilla alan Discord-kanavilla.

Nyt on tuotu julki ainakin yksi tapa kiertää yhden näytönohjaimen rajoitin. Emolevyille voi asentaa useampia näytönohjaimia, kunhan jokaiselle on oma fyysinen liitin emolevyltä ja muutaman euron maksava ns. Dummy-HDMI-liitin, joka saa näytönohjaimen luulemaan näytön olevan kytkettynä liittimeen. Metodi on testattu Tom’s Hardwaren mukaan toimivaksi ainakin neljän GeForce RTX 3060 -näytönohjaimen kokoonpanolla Gigabyte G1.Sniper 5- ja Asus ROG Maximus VI Extreme -emolevyillä. Toisaalta HardwareLuxxin Andreas Schillingin mukaan kierto vaatii toimiakseen vähintään kahdeksan PCIe-linjaa. Todennäköisesti kyse onkin vain kahdeksan linjan näkemisestä, vaikka ne todellisuudessa jakaisivat kaistan PCIe-siltapiirin avulla, sillä edellä mainituilla emolevyillä näytönohjaimille on tarjolla todellisuudessa vain 16 linjaa.

