Intelin Alder Lake -arkkitehtuuri väitettyjen vuotojen kohteena

Intelin 11. sukupolven Core -työpöytäprosessoreiden toimitukset eivät ole ehtineet vielä edes alkaa, mutta huhut ja vuodot seuraavan sukupolven Alder Lake -prosessoreiden ympärillä käyvät jo kuumina. Tällä kertaa vuorossa on VideoCardzin käsiinsä saamia väitettyjä vuotodioja.

VideoCardzin käsiinsä saamassa diassa käydään läpi yleisesti Alder Lake -arkkitehtuurin uudistuksia keskittymättä mihinkään tiettyyn verisoon, kuten S tai P. Dian mukaan arkkitehtuuri tarjoaisi uusien Golden Cove -ydinten myötä parhaimmillaan 20 % parempaa yhden säikeen suorituskykyä, mutta diassa ei mainita onko verrokkina työpöytäpuolen Cypress Covet vai mobiilista tutut, sukupolvea uudemmat Willow Covet. Prosessorit valmistetaan parannetulla 10 nanometrin SuperFin-prosessilla.

Monisäikeisen suorituskyvyn kerrotaan paranevan puolestaan parhaimmillaan jopa kaksinkertaiseksi uusien Gracemont-ydinten ja rautaohjatun skeduloinnin ansiosta. Prosessoreissa on enimmillään kahdeksan Golden Cove- ja kahdeksan Gracemont-ydintä. Koska vain Golden Cove -ytimet tukevat Hyper-threading-SMT-teknologiaa, voi prosessorin yhteensä 16 ydintä suorittaa samanaikaisesti maksimissaan 24 säiettä.

Muita uudistuksia Alder Lakessa on tuki uusimpien sukupolvien väylille, eli tässä tapauksessa PCI Express 4.0- ja 5.0 -standardeille, Thunderbolt 4:lle sekä Wi-Fi 6E:lle. Muistipuolella tuettuina ovat DDR4-, DDR5-, LPDDR4 ja LPDDR5. Näytönohjaimen virkaa toimittaa Xe-LP-arkkitehtuuriin perustuva integroitu grafiikkaohjain. Thunderbolt -tuki on ainakin työpöytäpuolella tuki erilliselle ohjainpiirille ja Wi-Fi-tuki on integroitu 600-sarjan piirisarjaan.

On mahdollista ja jopa todennäköistä, että LPDDR-muistituet on rajoitettu mobiilivariantteihin, sillä toisessa Alder Lake-S -malleja spesifisti käsittelevässä diassa mainitaan prosessorille DDR4-3200- ja DDR5-4800 -tuet. Lisäksi prosessorissa mainitaan olevan 16 PCI Express 5.0 -linjaa, neljä PCI Express 4.0 -linjaa ja kahdeksan DMI Gen4 -linjaa (PCIe 4).

600-sarjan piirisarjoissa kerrotaan puolestaan olevan sekä PCIe 3.0- että 4.0 -linjoja, SATA 3.0 -väyliä ja jo edellä mainittu intgroitu Wi-Fi 6E -ohjain. Thunderbolt 4 -tuki toteutetaan erillisellä piirisarjaan yhdistetyllä ohjainpiirillä. USB-puolella on tuettuna tuntematon määrä USB3-väyliä 5, 10 ja 20 Gbps:n nopeudella. Piirisarja tukee myös Optane Memory H20 -välimuisteja ja siitä löytyy Intelin integroitu verkko-ohjain.

Lähde: VideoCardz