Gigabyteltä kahden tuulettimen RGB-valaistu Aorus ATC800 -tornicooleri

Coolerin kannesta on mahdollista seurata prosessorin lämpötilaa sekä tuulettimen pyörimisnopeutta.

Gigabyte on laajentanut jäähdytystuotemallistoaan uudella Aorus ATC800 -prosessoricoolerilla. Valmistajan mukaan sillä pystyy ylikellottamaan ongelmitta tuoretta Intel Core-i9 10900K -prosessoria ja sen jäähdytyspotentiaaliksi ilmoitetaan 250 wattia (TDP).

ATC800:n rakenne koostuu yhdestä alumiinirivastosta, jonka molemmin puolin on 120 mm tuulettimet. Rivastoon on juotettu kuusi U:n muotoista 6 mm kuparilämpöputkea, jotka ovat yhteydessä prosessoriin suorakontaktitekniikan avulla. Kuulalaakeroidut tuulettimet ovat RGB-valaistuja ja niiden PWM-ohjattava kierrosalue on 600 – 2000 RPM. Coolerin päällä oleva asteikko osoittaa värivaloin prosessorin lämpötilan sekä tuulettimien pyörimisnopeuden.

Tekniset tiedot:

Ulkomitat: 139 x 107 x 163 mm (S x L x K)

Paino: 1010 g

Materiaali: alumiinirivasto, kuparilämpöputket

Lämpöputket: 6 x 6 mm, juotettu, suorakosketus

2 x 120 mm PWM RGB -tuuletin (600 – 2000 RPM, 14 – 51,7 CFM, 18 – 31 dBA, 0,18 – 2,0 mmH20)

Yhteensopivuus: LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1366 / 2011 / 2066, AM2(+) / AM3(+) / AM4 / FM1 / FM2(+)

Aorus ATC800 tulee saataville välittömästi ja Hinta.fi:n mukaan se on tarjolla muutamalla suomalaisella jälleenmyyjällä noin 100 euron hintaan. Valmistaja tarjoaa coolerille kolmen vuoden rajatun takuun.

Lähde: Gigabyte