Gigabyten Aorus Xtreme Gen4 AIC SSD-asema lupaa jopa 28 Gt/s:n lukunopeuksia

Aorus Xtreme Gen4 AIC kätkee sisäänsä yhteensä kahdeksan M.2-SSD-asemaa RAID-konfiguraatiossa.

Emolevyvalmistajana parhaiten tunnettu Gigabyte on muiden suurten valmistajien tapaan levittänyt lonkeronsa lukuisille eri markkina-alueille. Yhtiö on kilpaillut aktiivisesti muun muassa SSD-asemien markkinoilla, jonne on nyt esitelty uusi järeä Aorus Xtreme Gen4 AIC SSD-asema.

Aorus Xtreme Gen4 AIC SSD-asema on todellisuudessa useammasta asemasta rakentuva RAID-kortti. Piirilevyltä löytyy yhteensä kahdeksan yhtiön 2. sukupolven 4 teratavun PCIe 4.0 SSD-asemaa Phisonin PS5018-E18-ohjainpiirillä RAID-konfiguraatiossa. Yhteensä kortilla on siis tallennuskapasiteettia 32 Tt.

Useiden asemien hyödyntäminen vaatii luonnollisesti reilusti kaistaa, jonka vuoksi asema onkin varustettu PCIe 4.0 x16 -liittimellä. Yhtiön omien testien mjukaan SSD-asemat yltävät CrystalDiskMark 7.0.0 -versiossa peräti 28 Gt/s:n luku- ja 26,6 Gt/s:n kirjoitusnopeuksiin. Gigabyten mukaan kyseessä onkin nopein kuluttajamarkkinoille suunnattu SSD.

Gigabyte on varustanut SSD:n kookkaalla alumiinisiilellä, kahdella tuulettimella sekä lämmön siirtymistä edistävällä taustalevyllä. Jäähdytysratkaisun luvataan pitävän asemat viileinä, eikä niiden suorituskyvyn pitäisi laskea lämpötilojen takia missään tilanteessa. Piirilevylle on sijoitettu yhteensä kymmenen lämpösensoria, joiden kautta myös käyttäjä näkee kulloisetkin lämpötilat kortilla.

Gigabyte ei valitettavasti paljastanut, milloin tai mihin hintaan Aorus Xtreme Gen4 AIC SSD:n voi olettaa löytyvän jälleenmyyjien hyllyistä.

Lähde: Gigabyte