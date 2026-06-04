Arcticin messutarjonnan kenties positiivisin yllätys täysmustan Freezer 61:n ohella oli uusien BioniX-tuuletinten ketjutusmahdollisuus.

Computex 2026 -messuille ehti mukaan myös saksalainen jäähdytystuotteisiin erikoistunut, mutta sittemmin toimintaansa laajentanut Arctic. Messuilla yhtiö esitteli uutta koteloa, coolereita ja tuulettimia.

Arctic Xtender Mini on nimensä mukaisesti pienikokoisempi versio tutusta Xtender-kotelosta. Micro-ATX-luokkan kotelo, johon mahtuu täysmittaiset komponentit kuten jopa 402 mm pitkät näytönohjaimet ja 165 mm korkeat prosessoricoolerit. Koteloon mahtuu yhteensä seitsemän 120 mm:n tuuletinta: kolme pohjaan, kolme kylkeen ja yksi taakse. Kylkipaikkaan voi halutessaan asentaa myös 360 mm:n jäähdyttimen. Kotelon mukana toimitetaan esiasennettuna neljä 120 mm:n A-RGB-tuuletinta.

Kenties selkein ero täyskokoiseen Xtenderiin on Minin I/O-paneeli, joka on hypännyt kotelon päältä etupaneelin alalaitaan. Kotelon pitäisi saapua myyntiin vuoden viimeisen neljänneksen aikana 79 euron hintaan ja siitä tullaan julkaisemaan raporttien mukaan myös bundleversio esiasennetulla Liquid Freezer III Pro -AIO-coolerilla.

Prosessoria jäähdyttämään yhtiö esitteli Arctic Freezer 61:n mustana ja valkoisena versiona. Kummastakin tulee saataville versiot tavallisilla ja A-RGB-tuulettimilla varustettuna. Coolerista tulee ilmeisesti myyntiin useampi versio vaikkei värieroa laskettaisi. Yhteistä kaikille vaikuttaisi olevan keskellä sijaitseva P14 Pro Reverse -tuuletin, mutta toinen tuuletin on mallista riippuen joko P12 Pro tai sen Reverse-malli. Reverse-malli auttaa muistiyhteensopivuuden kanssa. Freezer 61:n kaksoistornirakenteeseen johdetaan lämpöä kuudella lämpöputkella.

Kevyempään jäähdytystarpeeseen esiteltiin puolestaan juuri ennen Computexia julkaistua Arctic Freezer 36-S:ää. Yhteen jäähdytystorniin perustuva kompaktimpi prosessoricooleri on vain 88 mm paksu P120 Pro -tuulettimen kera. Jäähdytystorniin johdetaan lämpöä neljällä lämpöputkella, jotka ovat suoraan kontaktissa prosessorin lämmönlevittäjään.

Arcticin tuuletinosaston uutukaisia ovat BioniX P12 A-RGB ja P14 A-RGB. Tuulettimet voidaan ketjuttaa toisiinsa ilman johtoja, mikä helpottaa kotelon johtoviidakon siistimistä. Vaikka emolevyn päässä PWM-virta ja A-RGB-signaali tuodaan luonnollisesti eri liittimistä, kytkeytyvät niiden johdot matkalla yhteen liitettäväksi yhtiön omalla liittimellä tuulettimeen. BioniXeissa käytetään P12- ja P14-sarjasta tuttuja moottoreita ja lapoja, mutta niiden rungot ovat uudet.