Model O 2 tuo mukanaan päivitetyn sensorin ja uudistetun muotoilun pykälän entistä kevyemmällä rakenteella.

Glorious on julkaissut ooden Model O 2 -pelihiiren, joka on nimensä mukaisesti seuraaja valmistajan vuonna 2019 esittelemälle Model O:lle. Model O 2 saapuu myyntiin maaliskuun 14. päivä niin langallisena kuin myös langattomana mallina mustana ja valkoisena värivaihtoehtona.

Edeltäjäänsä verrattuna O 2 tuo mukanaan toisen sukupolven BAMF 2.0 -sensorin ja langattomaan versioon on tuotu valmistajan oman langattoman yhteyden pariksi myös Bluetooth-yhteys. Rakenteen osalta valmistaja kertoo tehneensä O 2:sta entistä tasapainoisemman kokonaisuuden ja samalla hiiren langallisen version paino on saatu laskettua 59 grammaan. Langaton O 2 puolestaan on 68 gramman painoinen.

Glorious Model O 2:n suositushinta langallisena on 64,99 dollaria ja langattomana 99,99 dollaria. Suomessa hiirten hinnat alkavat Hinta.fi-hintavertailupalvelun mukaan langallisena noin 80 eurosta ja langattomana noin 120 eurosta.

Lähde: Glorious