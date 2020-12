Google ja Qualcomm tekevät yhteistyötä saavuttaakseen neljän Android-version mittaisen päivitystuen puhelimille

Google on päivittänyt kolme vuotta sitten aloitettua Project Trebleä yhteistyössä Qualcommin kanssa

Google ja Qualcomm ovat aloittaneet yhteistyöprojektin, jonka tavoitteena on pidentää puhelinten ohjelmistopäivitystukea neljään suuren Android-versiopäivitykseen ja neljän vuoden tietoturvapäivityksiin valituilla Snapdragon-järjestelmäpiireillä. Ensimmäinen uuden, pidemmän päivitystuen piiri on Qualcommin tuleva lippulaiva Snapdragon 888.

Googlen kolme vuotta sitten julkaisema Project Treble on nopeuttanut Android-puhelinten päivitysaikatauluja onnistuneesti julkaisustaan lähtien. Käytännössä kyseessä oli lyhyesti kuvailtuna Googlen uudelleensuunnittelu Android-käyttöjärjestelmään, joka erotti käyttöjärjestelmän ohjelmistokehyksen (framework) ja valmistajien laitekohtaiset matalan tason ohjelmistoratkaisut toisistaan ja mahdollisti täten helpommat ja yhteensopivammat päivitykset puhelinvalmistajille standardoidun alustan myötä. Nämä muutokset antavat puhelinvalmistajille mahdollisuuden tukea laitteitaan nopeammin ja pienemmillä kustannuksilla vähentyneen työmäärän myötä.

Treblen vaikutukset piirivalmistajiin eivät ole kuitenkaan olleet todellisuudessa aivan yhtä ruusuiset, kuin teoriassa, vaan ohjelmistomuutosten myötä piirisuunnittelu on monimutkaistunut. Uusien käyttöjärjestelmäversioiden ja uuden puhelinteknologian myötä Googlen täytyy päivittää valmistajien matalan tason ohjelmistoratkaisujen kanssa keskustelevaa rajapintaa tukemaan uusia ratkaisuja. Tämä tuki vaaditaan kuitenkin vain uusilta laitteilta, ei vanhoilta päivityksiä saavilta laitteilta, mikä näkyy järjestelmäpiirivalmistajien työn monimutkaisuudessa. Järjestelmäpiirivalmistajien täytyykin tukea siis useita Android-ohjelmistokehyksiä ja valmistajien ratkaisujen sukupolvia, minkä myötä kolmen sukupolven päivitykset järjestelmäpiirivalmistajalle voivat tarkoittaa yhdelle piirille jopa kuutta erilaista yhdistelmää ohjelmistoratkaisuja.

Tämän myötä Qualcomm ja muut piirivalmistajat ovatkin tukeneet järjestelmäpiireillään usein vain kahta suurta Android-versiopäivitystä ja kolmen vuoden tietoturvapäivityksiä.

Nyt tähän on kuitenkin tulossa muutos, sillä Google on ilmoittanut tekevänsä Qualcommin kanssa yhteistyötä kehittääkseen Project Trebleä eteenpäin. Google on tuonut käyttöjärjestelmäänsä järjestelmäpiireille tuen no-retroactivity -periaatteelle, joka tarkoittaa sitä, ettei järjestelmäpiirien tuen täydy muodostua kokonaan uusiksi uusien Android-versioiden myötä, vaan Andorid 11 -alustalle julkaistu piiri voi käyttää samoja rajapintaratkaisuja tukeakseen päivityksiä Android 14:ään saakka. Lisäksi Google tekee yhteistyötä Qualcommin kanssa, jotta piirivalmistaja voisi tukea useita piirejään samoilla frameworkeilla ilman tarvetta erillisille piirikohtaisille ohjelmistotuille.

