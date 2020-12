Maanjäristys aiheutti tuhoja AU Optronicsin ja Nikkei Electric Glassin tehtailla

Näyttöpaneeleita valmistavan AUO:n ja -laseja valmistavan NEGin kohtaamat ongelmat voivat rajoittaa näyttöjen saatavuutta lähikuukausina.

Koronakriisi on aiheuttanut kuluneena vuonna merkittäviä ongelmia useiden komponenttien ja laitteiden saatavuuksiin. Tällä kertaa ikävien uutisten syynä ovat kuitenkin luonnonvoimat, jotka ovat aiheuttaneet tuhoja ainakin näyttöjen valmistuksessa.

DigiTimesin mukaan paneelivalmistaja AU Optronicsin toimitusjohtaja Paul Peng on varmistanut, että viime viikolla Taiwaniin osunut maanjäristys on vaikuttanut yhtiön tuotantoon. Tarkkoja lukuja hävikistä ei ole saatavilla, mutta Pengin mukaan yhtiöllä meni joitain tunteja järistyksen tuhojen siivoamiseen ja korjaamiseen, ennen kuin tuotanto voitiin käynnistää uudelleen. AUO valmistaa päivittäin satoja tuhansia LCD-paneeleita ja se on pystynyt palaamaan jo normaaliin tuotantojärjestykseen.

Maanjäristyksen kenties merkittävämmät vahingot kohdistuivat niin ikään näyttöihin tiukasti liittyvään Nippei Electric Glassin Shiga-Takatsukin tuotantolaitokseen. Järistyksen kerrotaan aiheuttaneen tuotantolaitokseen viiden tunnin katkoksen ja vahingoittaneen tuotantolaitteistoja. NEG:llä on hallussaan noin 10 % maailman näyttölasien valmistuksesta ja AUO:n Pengin kertoman mukaan yhtiöllä saattaa mennä jopa 3-4 kuukautta, ennen kuin tuotanto palaa normaaliksi. NEG:n valmistamia näyttölaseja käyttävät useat valmistajat, mutta yhtiöllä on yhteisyrityksen myötä erityisen lämpimät välit LG:n kanssa.

Lähde: Tom’s Hardware