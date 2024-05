Bloombergin haastattelema Dell vinkkasi haastattelijaa kysymään vuoden päästä uudelleen NVIDIAn asemasta AI PC -markkinoilla ja sai Jensen Huangin komppaamaan ajatusta.

Reuters uutisoi viime vuonna omiin lähteisiinsä perustuen NVIDIAn valmistelevan Arm-prosessoria PC-käyttöön. Nyt väite on saanut tukea Bloombergin tuoreesta haastattelusta, jossa myös nahkatakkinen toimitusjohtaja Jensen Huang oli läsnä.

Bloomberg on haastatellut Dellin toimitusjohtaja Michael Delliä sekä NVIDIAn toimitusjohtaja Huangia. Haastatellussa sivuttiin myös ajankohtaista ”AI PC” -mallia ja sitä, miten NVIDIA suhtautuu kasvavaan uuteen markkinaan. Dell vastasi Bloombergin Ed Ludlowin kysymykseen, että hänen pitäisi palata asiaan ensi vuonna, jota Huang komppasi toteamalla ”Täsmälleen”.

Aiemmin on pidetty todennäköisimpänä, että mikäli NVIDIA lähtisikin PC-prosessorimarkkinoille, se tekisi sen yhteistyössä MediaTekin kanssa, joka on lisensoinut käyttöönsä NVIDIAn GPU-teknologioita. Yhtiöiden yhteistyökuviot vaikuttaisivat kuitenkin keskittyvän automaailmaan Dimensity Auto -piiriperheen muodossa, eikä viitteitä varsinaisesta PC-prosessorista ole siltä suunnalta kuultu. Ottaen huomioon Reutersin aiemman raportin ja tuoreen Bloombergin haastattelun, voidaan nyt pitää todennäköisempänä vaihtoehtona NVIDIAn täysin omaa sirua.

Mikäli NVIDIA todella lähtee PC-markkinoille, jää kysymykseksi millä eväin se aikoo niin tehdä. Yhtiöllä on luonnollisesti hallussaan Arm-lisenssi ja sillä on kokemusta myös omien Arm-ydinten suunnittelusta, mutta viimeisin niistä on jo yli kuusi vuotta vanha ja perustuu vanhaan Armv8-arkkitehtuuriin. Uudemmissa piireissään NVIDIA käyttää Armin suunnittelemia ytimiä, joiden suorituskyky ei tällä hetkellä vaikuta riittävän vastaamaan esimerkiksi Applen omien ydinten tai Qualcommin Oryon-ydinten haasteeseen.

Lähde: Tom’s Hardware