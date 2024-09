Googlen Gemini Live -keskustelutoiminto muuttuu ilmaiseksi kaikille Android-käyttäjille

Googlen tekoälypalvelu Geminin keskustelutoiminto Gemini Live on ollut aiemmin vain Gemini Advanced -tilaajien käytettävissä, mutta nyt Google tuo sitä asteittain ilmaiseksi myös muille Android-käyttäjille. Ainakin toistaiseksi toiminto on käytettävissä vain englannin kielellä ja myös puhelimen kieleksi on oltava asetettuna englanti.

We're starting to roll out Gemini Live in English to more people using the Android app, free of charge. Go Live to talk things out with Gemini, explore a new topic, or brainstorm ideas. Keep an eye out for Gemini Live in the Gemini app 👀 pic.twitter.com/0VL0c7E6Gw

— Google Gemini App (@GeminiApp) September 12, 2024