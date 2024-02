Mikäli prototyyppi on muodoiltaan lopullista vastaava, tulee Pixel Fold luopumaan koko takakannen levyisestä kamerasaarekkeesta perinteisemmän mallin tieltä.

Google julkaisi ensimmäisen taittuvanäyttöisen Pixel Fold -puhelimensa viime vuonna. Tänä vuonna on luvassa lisää ja nyt nettiin on vuotanut ensimmäinen kuva tulevasta puhelimesta.

Nettiin vuotanut kuva Googlen tulevasta toisen sukupolven Pixel Fold -puhelimesta on vielä suojattu kuorin, jotka peittävät osan puhelimen yksityiskohdista. Siitä riippumatta jo nyt voidaan todeta puhelimen tulevan uudistumaan merkittävästi, olettaen tietenkin, että prototyyppiversio on likimainkaan lähellä lopullista.

Vuotaneessa kuvassa huomioi kiinnittyy ensimmäisenä puhelimen takapuoleen, josta on sensuroitu erinäisiä tunnistemerkintöjä. Huomiota ei kiinnitä kuitenkaan merkinnät, vaan radikaalisti uudistuva kamerasaareke. Siinä missä aiemmissa Pixel-puhelimissa on ollut käytännössä koko takakuoren levyinen kamerasaareke, on tulevassa Foldissa prototyypin perusteella perinteisemmän mallinen kamerasaareke, jossa sensorit ovat kahdessa kerroksessa. Toinen muutos on etunäyttö, joka ainakin kuvan perusteella tulee omaamaan kapeamman kuvasuhteen, kuin alkuperäisen Pixel Foldin 17,4:9.

Viimeisimpien huhujen mukaan Pixel Fold 2 tulee myös hyppäämään yli Pixel 8 -sukupolvessa käytetyn Tensor G3 -järjestelmäpiirin ja käyttämään sen sijasta tulevan sukupolven G4-versiota. Tämän odotetaan samalla merkitsevän, että toisen sukupolven Fold julkaistaisiin vasta lokakuussa yhdessä Pixel 9 -sukupolven kanssa.

