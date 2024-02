Uusi artikkeli: Testissä OnePlus 12R

Testasimme OnePlussan uuden 699 euron hintaisen 12R-älypuhelimen.

OnePlussan uudet 12- ja 12R-mallit saapuivat Suomessa kauppoihin tällä viikolla ja kalliimmasta 949 euron hintaisesta 12-mallista nähtiin testiartikkeli jo runsas viikko sitten. Nyt testivuorossa on edullisempi 12R-malli, jonka suositushinta on 250 euroa alhaisempi, eli 699 euroa. Valmistaja mainostaa R-mallia lippulaivatuotteena ja suorituskykyä korostaen – otamme artikkelissa selvää onko mainoslauseille katetta ja mistä OnePlussan ”edullisemmassa huippupuhelimessa” on karsittu.

Lue artikkeli: Testissä OnePlus 12R