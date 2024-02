Microsoft vahvisti seuraavan ominaisuuspäivityksen olevan Windows 11 24H2

Sitkeistä Windows 12 -huhuista huolimatta Redmondin tekoälypläjäys tullaan lanseeraamaan Windows 11:n päivityksenä.

Microsoftin on huhuttu jo pidempään valmistelevan tekoälyyn vahvasti panostavaa uutta Windows 12 -versiota. Nyt huhut Windows 11:n kuolemasta ja Windows 12:n syntymästä voidaan haudata ennenaikaisina.

Microsoft on varmistanut, että sen seuraava merkittävä Windows-päivitys tulee tottelemaan nimeä Windows 11 24H2, mikä samalla tarkoittaa huhujen Windows 12 -käyttöjärjestelmästä olleen ainakin tällä haavaa pötyä. Päivitys on kuitenkin juuri sitä, mitä Windows 12:n oletettiin olevan: vahvasti tekoälyyn panostava ominaisuuspäivitys. Samalla päivittyy Windowsin koontiversiointi nykyisestä 23000:sta 26000:aan.

Tällä hetkellä tiedetään, että tekoäly on kaiken keskellä, mutta oikeastaan kaikki tarkempi tieto on vielä enemmän tai vähemmän arvailun varassa. Mukana ovat kuitenkin esimerkiksi jo aiemmin tietoon tulleet tuet TAR- ja 7-zip-pakkausformaateille suoraan File Explorer -tiedostoselaimessa ja QR-koodit Wi-Fi-tunnusten jakamiseen. Komentokehotteelle on puolestaan tulossa Linuxista tuttu Sudo-ominaisuus, jota voi käyttää samaan tapaan prosessien käynnistämiseen korkeammilla oikeuksilla.

Nykyiset koontiversiot eivät sovi vielä pelaajille, sillä Microsoft varoittaa useiden pelien yksinkertaisesti kieltäytyvän käynnistymästä niillä tällä hetkellä. Kun valmista tulee, on luvassa kuitenkin herkkua myös pelaajille, sillä Windowsin sisäänrakennettuihin näytönohjainominaisuuksiin on tulossa AutoHDR:n rinnalle Automatic super resolution -ominaisuus, joka hyödyntää tekoälyä kuvan skaalaamiseen matalammalta lähtöresoluutiolta näytön natiiviresoluutiolle DLSS:n, FSR:n ja XeSS:n tapaan. Grafiikkapuoleen liittyy myös väriprofiilien hallinta, joka siirtyy modernin Settings-sovelluksen alle uudella toteutuksella.

Lähde: Microsoft, TechSpot