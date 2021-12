HDMI Licensing Administration tekee HDMI-version tunnistamisesta vaikeaa kuluttajalle

Aiemmin HDMI 2.1 -tuesta osasi päätellä laitteen tukevan esimerkiksi 4K-resoluutiota 120 Hz:n virkistystaajuudella, mutta jatkossa vain HDMI 2.0:n ominaisuuksia tukevia laitteita tullaan markkinoimaan HDMI 2.1:n nimellä.

HDMI on tullut vuosien saatossa tutuksi epäilemättä niin alaa tiiviimmin seuraaville kuin peruskuluttajillekin. High-Definition Multimedia Interface on edennyt vuosien varrella versioon 2.1 verrattain selkein versioin, mutta nyt sille on tullut nähtävästi loppu.

HDMI 2.1 -versio toi mukanaan tuen muun muassa 4K-resoluutiolle 120 hertsin virkistystaajuudella ja 10-bittisellä HDR-väriavaruudella, tuen vaihtelevalle virkistystaajuudelle sekä televisioiden ALLM-tila. ALLM eli Auto Low Latency Mode vaihtaa television automaattisesti mahdollisimman matalan viiveen tilaan.

Uusien ominaisuuksien takaa löytyy entistä enemmän kaistaa, joka on saavutettu uudella FRL- eli Fixed Rate Link -teknologialla, kun aiemmat HDMI-versiot mukaan lukien 2.0x:t käyttivät TMDS:ää eli Transition Minimised Differential Signaling -teknologiaa.

HDMI-versioista nousi pienimuotoinen ihmettely, kun Xiaomin uuden näytön tiedoissa mainittiin HDMI 2.1 -liitännät, vaikkei näyttö tukenut uutisessa edellä kuvailtuja ominaisuuksia ja käyttää TMDS-signalointia. Näytön maksimiresoluutio on 1920×1080 ja virkistystaajuus 240 hertsiä.

TFTCentral pyysi HDMI:tä hallinnoivalta HDMI Licensing Administratorilta lausuntoa asiasta ja kuluttajan kannalta valitettavasti viesti oli, ettei Xiaomin tiedoissa tai markkinoinnissa ole mitään väärää. Järjestön vastauksen mukaan HDMI 2.0:aa ei ole enää olemassa, eikä siihen sen myötä tule enää viitata. Sen sijasta HDMI 2.0:sta tutut ominaisuudet ovat osa HDMI 2.1:tä ja HDMI 2.1:n määritteleviksi mielletyt uudet ominaisuudet ovatkin vain optionaalisia ja laitteen valmistajan tulee tehdä selväksi, mitä niistä laite tukee.

Tämän myötä kuluttaja ei voi enää tunnistaa uusia ominaisuuksia tukevia laitteita HDMI-version perusteella, vaan tarkemmat tiedot on luettava tuotteen ominaisuuksien pikkupräntistä. Suosittelemme lämpimästi TFTCentralin kattavamman artikkelin lukua asiasta.

Lähde: TFTCentral