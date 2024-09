HMD Global julkaisi ”älykuorilla” kustomoitavan HMD Fusion -älypuhelimen

269 euron hintainen HMD Fusion tukee myöhemmin julkaistavia Fusion Smart Outfits -kuoria, jotka lisäävät puhelimeen eri toiminnallisuuksia.

Nokia-älypuhelimia valmistanut HMD Global on viime aikoina keskittynyt omaan HMD-tavaramerkkiinsä, jota on tähän mennessä edustanut valmistajan edullisemman pään Pulse-mallisto sekä keskihintaluokan Skyline-malli. Uusin tulokas HMD-katalogiin on Fusion, jota mainostetaan erityisesti sille tarkoitetuilla Fusion Smart Outfits -kuorilla, joilla puhelinta voi kustomoida haluamillaan ominaisuuksilla.

Fusionissa on Pulse-mallistosta tuttu 6,56-tuumainen HD+-näyttö (720 × 1612 pikseliä) 90 hertsin virkistystaajuudella ja järjestelmäpiirinä puhelimessa on Qualcommin vuoden ikäinen Snapdragon 4 Gen 2 kahdeksalla prosessoriytimellä. RAM-muistia löytyy neljä ja tallennustilaa 128 gigatavua ja 5000 milliampeeritunnin akku tukee 33 watin latausta. Kamerapuolella Fusionissa on Pulse-malliston tavoin 50 megapikselin etukamera, mutta pääkameran tarkkuus on noussut 108 megapikseliin. Lisäksi takakamera on varustettu kahden megapikselin syvyystietokameralla.

Fusion on muiden HMD-mallien tavoin käyttäjän itse korjattavissa iFixitin kautta tilattavilla virallisilla varaosilla, mutta mielenkiintoisin osuus puhelimen julkaisussa on Fusion Smart Outfits -nimellä kulkevat ”älykuoret”. Kuoret yhdistyvät puhelimeen takana sijaitsevan liitännän avulla ja ne tarjoavat mallista riippuen esimerkiksi rengasvaloa selfieiden ottamiseen, langatonta latausta tai IP68-suojausluokitusta. Tarjolle on tulossa myös HMD-puhelimille tarkoitettu peliohjain. Vakiona puhelimen mukana toimitetaan Casual Outfit -kuori ilman erikoisominaisuuksia.

Lisäksi HMD Global tarjoaa osaaville ja harrastuneille kuluttajille avoimen lähdekoodin ohjelmisto- ja laitteistokehityspakettia, jonka avulla voi suunnitella ja 3D-tulostaa itse omia ”älykuoriaan” haluamillaan toiminnallisuuksilla.

HMD Fusionin tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 164,2 × 75,5 × 8,3 mm (K × L × S) / 203 g

Rakenne: Muovi, ruostumaton teräs, IP54-suojausluokitus

Näyttö: 6,56” IPS LCD, 20:9, HD+ 720 × 1612 pikseliä, 90 Hz, 600 nitin maksimikirkkaus

Järjestelmäpiiri: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

RAM-muisti: 4 Gt, virtuaalista RAM-muistia 12 Gt:uun asti

Tallennustila: 128 Gt, MicroSD-korttipaikka

Verkot: 5G NR, LTE (NanoSIM / eSIM)

Yhteydet: WiFi 6 ready, Bluetooth 5.1, NFC

Paikannus: GPS/AGPS, GLONASS, BDS, Galileo

Kamerat: 108 megapikselin pääkamera, automaattitarkennus, Smart EIS 2 megapikselin syvyystietokamera 50 megapikselin etukamera, kiinteä tarkennus

Akku: 5000 mAh, 33 W:n lataus (USB-C 2.0)

Käyttöjärjestelmä: Android 14 2 vuoden Android-päivitykset & 3 vuoden tietoturvakorjaukset



HMD Fusion on pian saatavilla valmistajan verkkokaupasta 269 euron hintaan ja jälleenmyyjiltä lokakuun alussa. Tarjolle tulee myös 319 euron hintainen Business Edition, joka on RAM-muistin ja tallennustilan osalta 8 / 256 Gt:n variantti ja tarjoaa kolmen vuoden sijaan viiden vuoden tietoturvakorjaukset. Fusion Smart Outfits -kuoret tulevat myyntiin myöhemmin tänä vuonna.

Lähde: Lehdistötiedote, Tuotesivut