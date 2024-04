Jo jonkin aikaa huhuillut ensimmäiset HMD-puhelimet on julkaistu virallisesti kolmen mallin voimin, joiden kaikkien hinnat pysyvät 200 euron alapuolella.

Suomeen rekisteröity HMD Global Oy on julkaissut virallisesti edullisemman hintaluokan HMD Pulse -älypuhelinmallistonsa, jonka renderöintivuodoista uutisoimme viime viikolla. Vuodoissa kerroimme Pulse ja Pulse Pro -malleista, mutta tänään julkaistuun mallistoon kuuluu myös niiden välimaastoon sijoittuva Pulse+-malli. Ulkonäöltään puhelimet ovat lähestulkoon identtisiä, ja eri mallit erottaa toisistaan vain värivaihtoehtojen avulla.

Edullisin Pulse-malli on saatavilla vaaleanpunaisena (Dreamy Pink) ja mustana (Meteor Black). Siinä on 6,65-tuumainen näyttö 1612×720 pikselin HD+-resoluutiolla ja 90 hertsin virkistystaajuudella. Unisoc T606 -järjestelmäpiirin kaverina on 4 gigatavua RAM-muistia ja 64 Gt tallennustilaa, ja 13 megapikselin takakameran kuvia parantamassa on AI HDR -tekoälytoiminto. Etukameran tarkkuus on 8 MP, ja 5000 milliampeeritunnin akku tukee 10 watin latausta. Pulsen verkkotoiminnallisuus rajoittuu 4G:hen.

Lähes täysin samat ominaisuudet löytyvät Pulse+:sta, jonka ainoat erot Pulseen nähden ovat 128 Gt:n tallennustila ja 50 MP:n takakamera. Pulse+:n värivaihtoehdot ovat oranssi (Apricor Crush) ja lähes musta tummansininen (Midnight Blue).

HMD Pulsen ja Pulse+:n tekniset tiedot:

Mitat ja paino: 163,19 mm × 75,02 mm × 8,45 mm (K × L × S) 187 g

Näyttö: 6,65″ HD+, 90 Hz, 480 nitin kirkkaus (600 nitin boost-kirkkaus)

Unisoc T606 -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia, 64 Gt (Pulse) / 128 Gt (Pulse+) tallennustilaa, MicroSD-laajennustuki 256 Gt asti

Kamera: 13 MP (Pulse) / 50 MP (Pulse+) takakamera, AI HDR -tekoälytoiminto 8 MP etukamera

4G, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0

Akku ja lataus: 5000 mAh 10 W, USB-C (2.0)

3,5 mm kuulokeliitäntä

IP52-luokitus

Android 14 Kaksi käyttöjärjestelmäpäivitystä



Malliston kärkeen sijoittuvan HMD Pulse Pron värivaihtoehdot ovat turkoosi (Glacier Green), musta (Black Ocean) ja violetti (Twilight Purple). Pulse Prossa on samat näytön ominaisuudet kuin edullisemmissa Pulsessa ja Pulse+:ssa. Myös järjestelmäpiiri on sama, mutta RAM-muistia on Prossa 6 Gt ja tallennustilaa Pulse+:n lailla 128 Gt. Takakamera Pulse Prossa on myös 50 MP, mutta sen kaverina on 2 MP:n syvyyssensori. Etukameran tarkkuus nousee malliston korkeimmaksi, eli 50 MP:iin. Verkkoyhteysominaisuudet pysyvät samana kautta malliston, mutta Pulse Pron niin ikään 5000 mAh:n akku tukee 10 W:n sijaan 20 W:n latausta.

HMD Pulse Pron tekniset tiedot:

Mitat ja paino: 163,19 mm × 75,02 mm × 8,55 mm (K × L × S) 196 g

Näyttö: 6,65″ HD+, 90 Hz, 480 nitin kirkkaus (600 nitin boost-kirkkaus)

Unisoc T606 -järjestelmäpiiri

6 Gt RAM-muistia, 128 Gt tallennustilaa (MicroSD-laajennustuki 256 Gt asti)

Kamera: 50 MP takakamera + 2 MP syvyyssensori, AI HDR -tekoälytoiminto 50 MP etukamera

4G, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0

Akku ja lataus: 5000 mAh 20 W, USB-C (2.0)

3,5 mm kuulokeliitäntä

IP52-luokitus

Android 14 Kaksi käyttöjärjestelmäpäivitystä



HMD Pulse -mallisto tulee saataville jälleenmyyjien kautta sekä suoraan HMD:ltä. Suositushinnat ovat seuraavat:

HMD Pulse – 139 €

HMD Pulse+ – 159 €

HMD Pulse Pro – 179 €

Lähde: HMD:n sähköpostitiedote