HMD Global julkaisi uuden HMD Skyline -älypuhelimen

HMD Global lupaa Human Mobile Devices -brändinsä mukaisesti tuoda ihmisen takaisin puhelinsuunnittelun keskiöön uudessa HMD Skyline -puhelimessaan.

HMD Globalin oma brändi HMD on yhtiön mukaan lyhenne sanoista Human Mobile Devices. Lyhenteen ’human’ eli ihminen onkin tärkeä osa yhtiön uuden HMD Skylinen myyntikampanjaa.

HMD Skyline tuo yhtiön mukaan ihmisen takaisin puhelinten suunnittelun keskiöön. Skylinen tapauksessa se tarkoittaa loistavaa kameraa, uutta lähestymistapaa itsekorjattavuuteen ja digitaaliseen ’detoxiin’ eli puhdistuskuuriin. Käytännönläheisemmin sama tarkoittaa 108 megapikselin pääkameraa, helposti vaihdettavia osia näyttöä myöten sekä mahdollisuutta kytketä sovellukset pois käytöstä digitaukoja helpottamaan. Muotokieleltään puhelin lainaa vahvasti Nokian vanhoja pelikirjoja N9:n ja Lumioiden päiviltä.

HMD on panostanut Skylinessä etenkin korjattavuuteen tai yhtiötä lainaten ”Gen2-korjattavuuteen”. Selittämättä sen kummemmin mistä luvut on saatu, kertoo yhtiö näytön vaihtamisen olevan 65 % helpompi vaihtaa, kuin HMD:n ensimmäisen korjattavaksi mainostetussa Nokia G22:ssa. Puhelimen takakuori on kiinni ruuvilla, jonka avaaminen raottaa kuorta kylliksi, jotta sen saa napsautettua irti iFixit Opening Pick -työkalulla. Tämän jälkeen näytön vaihto vaatii enää muutaman lisäruuvin irrottamista. Myös esimerkiksi vääntynyt latausportti on listattu helposti vaihdettavien osien joukkoon.

Yhtiön mukaan Gen Z -sukupolvelle erityisen tärkeää puhelimessa on itse puhelimen kaunis ulkonäkö, laadukkaita kuvia napsivat kamerat sekä korjattavuus. Skylinen kamera tukee Capture Fusion -toimintoa, joka yhdistää ultralaajakulma- ja telekmaeran kuvat pääkameran ottamaan kuviin kaikkien yksityiskohtien esiin tuomiseksi. Automaattisestikin aktivoituva Night Mode lupaa napata optisen kuvanvakaimen avustamana selkeitä kuvia pimeämmissäkin bileissä. Selfieiden otto puolestaan onnistuu napin painamisen ohella myös katse kamerassa kolmen vaihtoehtoisen eleen voimin.

HMD Skylinen tekniset ominaisuudet:

Rakenne: Corning Gorilla Glass Victus

6,55” 2400×1080 pOLED (20:9, 395 PPI), 144 Hz, HDR10+

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 x 2,4 GHz Cortex-A78 + 4 x 1,95 GHz A55, Adreno 710)

Muisti: 8 tai 12 Gt

Tallennustila: 128 tai 256 Gt, microSD-korttipaikka

Verkot: 5G, GSM, HSPA, LTE

Yhteydet: Wifi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC

Paikannus: GPS, Galileo, Glonass, BDS, QZSS

Kamerat: 108 megapikselin pääkamera, hybridi OIS, 4x zoom 13 megapikselin ultralaajakulmakamera 50 megapikselin telekamera 50 megapikselin selfiekamera 4K / 30 fps videokuvaus, gyro-EIS

Akku: 4600 mAh, 33 W:n lataus, 15 W:n langaton Qi2-lataus (magneetti)

Android 14, 2 & 3 vuoden päivityslupaus

HMD Skyline saapuu myyntiin välittömästi Twisted Black -värissä ja Neon Pink seuraa perästä muutaman viikon viiveellä. 8 / 128 Gt -malli on hinnoiteltu 499 euroon, 8 / 256 Gt 549 euroon ja 12 / 256 Gt 599 euroon.

Lähde: Sähköpostitiedote, GSMArena