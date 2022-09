Sony esitteli odotetusti pienikokoisen Xperia 5 IV -lippulaivapuhelimensa

1049 euron hintainen Sony Xperia 5 IV tuo mukanaan langattoman latauksen ja edeltäjäänsä suuremman 5000 mAh:n akun, mutta luopuu muuttuvapolttovälisestä telekamerasta.

Sony on odotetusti esitellyt tänään Xperia 5 -pikkulippulaivamallistonsa neljännen sukupolven, joka kantaa yksinkertaisesti nimeä Xperia 5 IV. Kyseessä on seuraaja viime vuoden Xperia 5 III:lle ja pienempikokoinen 6,1-tuumaisella 120 Hz:n OLED-näytöllä varustettu sisarus alkukesästä kauppoihin saapuneelle Xperia 1 IV:lle.

Ulkoiselta olemukseltaan kyseessä on Sonylle tyypilliseen tapaan varsin tutunnäköinen laite, jonka ulkomitat viime vuoden Xperia 5 III:een ovat lähes identtiset. Uutuus on kuitenkin kutistunut sekä pituus- että leveyssuunnassa yhden millimetrin. Hieman pienentyneestä koostaan huolimatta Xperia 5 IV:n sisuksiin on saatu tuotua mukaan entistä suurempi 5000 mAh:n akku ja tuki langattomalle lataukselle.

Xperia 5 IV:n järjestelmäpiirinä toimii Xperia 1 IV:stä tuttu Snapdragon 8 Gen 1, mikä on kenties hieman erikoinen ratkaisu erityisesti puhelimen pienehkö koko ja piiriin kuumuus huomioiden, sillä monet muut valmistajat ovat siirtyneet syksyä kohden jo tuoreempaan Snapdragon 8+ Gen 1:een. RAM-muistia puhelimessa on 8 Gt ja tallennustilaa 128 Gt, minkä lisäksi tallennustila on laajennettavissa myös MicroSD-muistikortilla. Muistikorttipaikan lisäksi Xperia 5 IV tarjoaa myös 3,5 mm:n kuulokeliitännän, joka monista nykypäivän lippulaivapuhelimista puuttuu.

Pienen koon ja edeltäjästään kasvaneen akun vastapainona puhelimessa on kuitenkin tehty myös omat kompromissinsa. Xperia 1 IV:stä pienempään malliin ei periydy portaattomasti muuttuvalla polttovälillä varustettu telekamera, eikä uutuus tarjoa edes viime vuoden Xperia 5 III:sta tuttua kaksi eri polttoväliä tarjoavaa telekameraa, vaan sen sijaan käytössä on kiinteällä 60 mm polttovälillä varustettu 12 megapikselin telekamera. Sen parina Xperia 5 IV:ssä on 12 megapikselin pääkamera ja 12 megapikselin ultralaajakulmakamera.

Sony Xperia 5 IV:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 156 x 67 x 8,2 mm

Paino: 172 grammaa

Gorilla Glass Victus näytön suojana ja takana

6,1” OLED-näyttö, 2520 x 1080, 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, MicroSD-korttipaikka

5G

3,5 mm kuulokeliitäntä, stereokaiuttimet, IP65/68-suojaus

Kolmoistakakamera 12 megapikselin pääkamera (1/1,7”), f1.7, 24 mm, OIS 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/2,5”), f2,2, 16 mm, PDAF 12 megapikselin telekamera (1/3,5”), f2.4, 60mm, OIS

12 megapikselin etukamera (1/2,9”), f2.0

5000 mAh:n akku, USB-C, 30 watin pikalataus, langaton lataus

Android 12 2 Android-päivitystä ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset



Xperia 5 IV:n pakkausmateriaalit eivät Xperia 1 IV:stä tuttuun tapana sisällä lainkaan muovia, vaan ne on joko poistettu tai korvattu paperimateriaaleilla. Lisäksi myös verkkovirtalähde ja USB-C-kaapeli puuttuvat myyntipakkauksesta.

Sony Xperia 5 IV saapuu myyntiin lokakuussa vihreänä, mustana ja valkoisena värivaihtoehtona 1049 euron suositushintaan. Puhelimen ennakkomyynti alkaa syyskuun puolessa välissä rajoitetulla tarjouksella, johon sisältyy Sonyn WH-1000XM4-vastamelukuulokkeet.

Lähde: Sony