Uusi Tampereen tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö keskittyy ohjelmistokehitykseen ja turvallisuusasioihin.

Aiemmin uutisoiduista tappioista huolimatta HMD Global on päätynyt sijoittamaan uuteen yritysostoon. Valona Labs -ohjelmistoyrityksen oston myötä HMD Global pyrkii vahvistamaan entisestään älypuhelintensa ohjelmisto- ja turvallisuuspäivitysten kehitystä. HMD Globalin tavoitteena on siirtyä puhtaasta laiteliiketoiminnasta laitteet ja palvelut yhdistävään liiketoimintamalliin. Valona Labs on suomalainen vuonna 2018 rekisteröity pienehkö osakeyhtiö, jonka liikevaihto oli vuonna 2019 reilu puoli miljoonaa.

HMD Global aloitti tämän vuoden maaliskuussa uuden palveluliiketoiminnan julkistaessaan HMD Connect -roamingpalvelun. Yritysoston yhteydessä luodun uuden Tampereen tutkimus- ja tuotekehitysyksikön myötä yritys keskittyy HMD Connectin jatkokehitykseen ja aloittaa myös uusien palveluiden kehityksen. Lehdistötiedotteen mukaan nämä muut palvelut ovat muun muassa laitteen etälukitseminen, turvalliset verkkoyhteydet ja yritysten mobiiliratkaisujen hallinta. Tulevaisuudessa osaamiskeskuksen toimintaa on tavoitteena laajentaa myös kuvaamiseen ja ääneen liittyviin teknologioihin.

HMD aloittaa välittömästi rekrytoinnit Tampereen T&K-yksikköön. Osaamiskeskusta vetää Valona Labsin toimintaa Tampereella johtanut Ari Heikkinen.

Lähde: Lehdistötiedote