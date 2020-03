HMD Global esitteli Lontoossa uudet Nokia 8.3 5G-, Nokia 5.3- ja Nokia 1.3 -älypuhelimet

Uutuuspuhelimien ohessa yritys esitteli HMD Connect Global data roaming -palvelun.

HMD Global on julkaissut odotetusti Lontoosta lähetetyssä livelähetyksessä kolme uutta Nokia-älypuhelinta, yhden Originals-sarjan peruspuhelimen sekä HMD Connect -palvelun. Kaikki Android-mallit käyttävät uusinta Android 10 -käyttöjärjestelmäversiota ja niille luvataan kaksi vuotta Android-versiopäivityksiä ja kolme vuotta tietoturvakorjauksia.

Uutuusmalleista edistynein on uusi Nokia 8.3 5G, jonka myötä 8-mallisto hyppää suoraan 8.2-mallinumeron yli. Nokia 8.3 5G:ssä käytetään alumiinista sisärunkoa ja polykarbonaattikomposiittikehystä sekä Gorilla Glass -lasia molemmin puolin. 20:9-kuvasuhteen kamerareiällinen näyttö on peräti 6,8-tuumainen ja tukee lisäksi HDR-materiaalia ja SDR-materiaalin automaattista muuttamista HDR-muotoon.

Nokia 8.3 5G käyttää Qualcommin joulukuussa julkaisemaa Snapdragon 765G -järjestelmäpiiriä, joka sisältää integroidun 5G-modeemin. Sen paria käytetään Qualcommin RF Front-end -moduuleita, joiden avulla puhelin tukee kaikkia maailmanlaajuisesti tarjolla olevia 5G-taajuuskaistoja alle 6 GHz:n alueella. Puhelimesta löytyy myös non-standalone (NSA) ja standalone (SA) -verkkotuki, mutta mmWave-taajuusaluetta ei ole tuettuna.

Kamerapuolella Nokia 8.3 5G tarjoaa neloiskameran, joka rakentuu 64 megapikselin laajakulmaisesta pääkamerasta, 12 megapikselin 16:9-kuvasuhteen sensoria käyttävästä ultralaajakulmakamerasta, makrokamerasta sekä syvyystietokamerasta. Tarjolla on myös OZO Audio -tilaäänitallennus, ultralaajakulmakameran 2,8 mikrometrin ”superpikseleitä” hyödyntävä Low Light -videtallennus sekä Action Cam -tila, jolla voi kuvata erityisen vakaata videokuvaa. Laitteessa on virtapainikkeeseen sijoitettu sormenjälkitunnistin sekä 3,5 mm ääniliitäntä. Akun kapasiteetti on 4500 mAh ja se tukee 18 watin pikalatausta.

Nokia 8.3 5G tekniset tiedot:

Ulkomitat: 171,9 x 78,6 x 9 mm

Paino: 220 grammaa

6,81” PureDisplay LCD-näyttö, 1080 x 2400, HDR, 20:9-kuvasuhde

Qualcomm Snapdragon 765G -järjestelmäpiiri

6 tai 8 Gt LPDDR4X RAM-muistia

64 tai 128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 400 Gt)

5G NSA & SA -yhteydet, DSS, 2,4 Gbit/s latausnopeus

LTE Cat.18 -yhteydet (1200/150 Mbit/s), Dual SIM

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0, GPS, Glonass, Beidou, NFC

FM-radio, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä

Neloistakakamera (Zeiss): 64 megapikselin sensori, PDAF, f1.89 Zeiss-laajakulmaobjektiivi 12 megapikselin sensori, 1,4 um pikselikoko, 16:9 kuvasuhde, f2.2, 120-asteen ultralaajakulmaobjektiivi, automaattitarkennus 2 megapikselin makrokamera, 3,6 cm tarkennusetäisyys 2 megapikselin syvyystietokamera

Etukamera: 24 megapikseliä, f2.0 Zeiss-objektiivi

4500 mAh:n akku, USB Type-C (USB 2.0), 18 W latausteho

Android 10

Nokia 5.3 on puolestaan tarjokas noin 200 euron hintaluokkaan ja se lainaa etenkin kameramuotoilunsa kalliimmasta sisarmallistaan. Puhelimen runko ja takakuori ovat valmistettu lämpömuotoillusta polymeerikomposiitista. Näyttö on kooltaan 6,55 tuumaa ja tarkkuudeltaan HD-tasoa. Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 665 -järjestelmäpiiri, jonka LTE-modeemi on valjastettu vain lähtötason Cat.4-nopeuksille. Muistivaihtoehtoja on useita – lähtötason vaihtoehdossa on 3 Gt RAM-muistia ja 64 Gt tallennustilaa. Neloistakakamera tarjoaa 13 megapikselin pääkameran, viiden megapikselin ultralaajakulmakameran, makrokameran ja syvyystietokameran. 4000 mAh akun luvataan tarjoavan kahden päivän akunkeston.

Nokia 5.3 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 164,3 x 76,6 x 8,5 mm

Paino: 180 grammaa

6,55” LCD-näyttö, 720 x 1600, HDR, 20:9-kuvasuhde, Gorilla Glass 3, 450 nit

Qualcomm Snapdragon 665 -järjestelmäpiiri

3, 4 tai 6 Gt LPDDR4X RAM-muistia

64 tai 128 Gt eMMC5.1 -tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 512 Gt)

LTE Cat.4 -yhteydet (150/50 Mbit/s), Dual SIM

WiFi 802.11 b/g/n/ac, BT 4.2, aptX, GPS, Glonass, Beidou, NFC

FM-radio, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, ilmoitus-LED

Neloistakakamera: 13 megapikselin sensori, PDAF, f1.8 laajakulmaobjektiivi 5 megapikselin sensori, 118-asteen ultralaajakulmaobjektiivi 2 megapikselin makrokamera 2 megapikselin syvyystietokamera

Etukamera: 8 megapikseliä, f2.0

4000 mAh:n akku, USB Type-C (USB 2.0), 10 W latausteho

Android 10

Nokia 1.3 on kolmikon edullisin vaihtoehto ja asemoituu yrityksen älypuhelinvalikoiman alapäähän hiljattain julkaistun ja io-techissäkin testatun Nokia 2.3:n alapuolelle. Laite käyttää Android 10 Go Edition -käyttöjärjestelmää, jonka toimintoja on karsittu ja kevennetty laitteen suorituskyky huomioiden. Nokia 1.3 käyttää Qualcommin lähtötason Snapdragon 215 -järjestelmäpiiriä, joka tarjoaa neljä 1,3 GHz Cortex-A53-ydintä, Adreno 308 GPU:n sekä Cat.4-nopeusluokan X5 LTE-modeemin. 16 Gt:n tallennustilaa on mahdollista laajentaa muistikortilla.

5,71-tuumainen näyttö käyttää modernia 19:9-kuvasuhdetta ja tarjoaa HD-tason tarkkuuden. Etukameran tarkkuus on viisi ja takakameran kahdeksan megapikseliä. Sisäinen akku on kapasiteetiltaan 3000 mAh ja tukee perustason 5 W latausta micro-USB-liitännän kautta.

Nokia 1.3 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 147,3 x 71,2 x 9,4 mm

Paino: 155 grammaa

5,71″ näyttö, 19:9-kuvasuhde, 720 x 1520 pikseliä, 400 nit

Qualcomm Snapdragon 215 -järjestelmäpiiri (4 × 1,3 GHz Cortex-A53-ydintä, Adreno 308)

1 Gt LPDDR3 RAM-muistia

16 Gt eMMC 5.1 -tallennustilaa, muistikorttipaikka (jopa 400 Gt)

LTE Cat.4 -yhteydet (150/50 Mbit/s), Dual SIM

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, Glonass, Beidou

Takakamera: 8 megapikseliä, automaattitarkennus LED-salama

Etukamera: 5 megapikseliä, kiinteä tarkennus

FM-radio, 3,5 mm ääniliitäntä

3000 mAh akku, Micro-USB 2.0, 5 W lataus

Android 10 Go Edition

Originals-mallistoon yritys esitteli uuden Nokia 5310 -peruspuhelimen, jonka toteutuksessa on ammennettu vaikutteita XpressMusic-malleista. Puhelimen varustukseen kuuluu MP3-soitin, FM-radio sekä käyttäjään suunnatut stereokaiuttimet ja yhdellä latauksella 1200 mAh akun luvataant tarjoavan jopa kuukauden verran valmiusaikaa. Sisällä pyörii aiemmasta 3310-mallista tuttu S30+ -käyttöliittymä.

Nokia 5310 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 123,7 x 52,4 x 13,1 mm

Paino: 88,2 grammaa

2,4″ QVGA näyttö

Mediatek MT6260A -järjestelmäpiiri

8 Mt RAM-muistia

16 Mt tallennustilaa, muistikorttipaikka (jopa 32 Gt)

GSM 900/1800 tuki, Dual SIM

Bluetooth 3.0

Takakamera: VGA-tarkkuus, LED-salama

FM-radio, 3,5 mm ääniliitäntä, stereokaiuttimet 105 sonin äänenvoimakkuudella

irrotettava 1200 mAh akku, Micro-USB 1.1, 550 mA lataus

Nokia Series30+

Uusien laitteiden lisäksi HMD Global esitteli uuden HMD Connect -palvelun, joka mahdollistaa maailmanlaajuisen verkkovierailun (roaming service) 9,95 euron gigatavuhintaan (lisägigat 5 euroa). HMD ostaa palvelun kautta käytettävän datan maailmanlaajuisesta operaattorikauppapaikasta ja jokaisessa maassa on käytössä useita verkkovierailupalveluntarjoajia, joita HMD Connect automaattisesti hyödyntää. Palvelun kerrotaan toimivan tällähetkellä yli 120 maassa.

Nokia 8.3 5G tulee saataville kesällä 599 euron suositushintaan. Nokia 5.3:n myynti alkaa huhtikuun lopulla 189 euron globaaliin lähtöhintaan. Nokia 1.3:n myynti alkaa huhtikuussa 95 euron globaaliin suositushintaan. Nokia 5310 tulee saataville vielä tässä kuussa 39 euron suositushintaan.