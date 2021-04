HMD Global uudisti mallistonsa nimeämisen ja julkisti kuusi Nokia-älypuhelinta

Nokia-älypuhelimet jakautuvat tästedes C-, G- ja X-sarjaan.

HMD Global on esitellyt juuri pitämässään julkaisutilaisuudessa kuusi uutta Nokia-älypuhelinmallia. Samalla yritys uudisti kokonaan mallistonsa nimeämiskäytännön ja rakenteen. Edullisimmat puhelimet kuuluvat C-mallistoon, seuraava askel on G-mallisto ja ylimpänä on X-mallisto. Yritys myös valotti, että tulevaisuudessa uudet sukupolvet nimetään kasvattamalla mallinumeroa yhdellä (esim. G21). Suomessa myyntiin tulevat uudet X10- ja X20- sekä G10- ja G20-mallit, mutta alle sadan euron hintapisteeseen sijoittuva C-mallisto ei saavu tällä tietoa Suomeen.

HMD Globalin mukaan X-sarjan mallit on suunniteltu ja testattu toimimaan pitkään. Molempia X-malleja yhdistää 6,67-tuumainen 20:9-kuvasuhteen FullHD+ -näyttö ja Snapdragon 480 -järjestelmäpiiri sekä 4470 mAh akku 18 watin pikalataustuella. X20 on varustettu sisarmalliaan hieman edistyneemmillä kameroilla, eli edessä on 32 megapikselin selfiekamera ja takana 64 + 5 + 2 + 2 megapikselin neloiskamera Zeissin objektiiveilla. X10:ssä on puolestaan kahdeksan megapikselin etukamera sekä Zeissin kanssa toteutettu 48 + 5 + 2 + 2 megapikselin neloiskamera.

X-mallistossa HMD Global on myös parantanut tukeaan entisestään, sillä nyt puhelimiin on tarjolla kolme vuotta kuukausittaisia tietoturvakorjauksia ja Android-versiopäivityksiä sekä laajennettu kolmen vuoden takuu. Nykytrendin mukaisesti laturia ja kuulokkeita ei toimiteta X-sarjan mallien mukana, koska valmistajan mukaan ne löytyvät useimmilta käyttäjiltä jo valmiiksi. Jos puhelimen omistaja haluaa hankkia erillisen laturin Nokia-verkkokaupasta, HMD Global lahjoittaa sen tuotot Clear Rivers -järjestölle, joka työskentelee poistaakseen muoviroskaa Euroopan joista ja puroista.

Nokia X20 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 168,9 x 79,7 x 9,1 mm

Paino: 220 grammaa

6,67” LCD-näyttö, 1080 x 2400, NTSC 70 %, 19,5:9-kuvasuhde, 450 nit

Qualcomm Snapdragon 480 5G -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 512 Gt)

5G-yhteydet (Sub6 GHz: n1, 2, 3, 5, 7, 28, 31, 41, 66, 78), LTE-yhteydet, Dual SIM

WiFi 802.11 b/g/n/ac, BT 5.0, aptX HD&Adaptive, GPS, Glonass, Galileo, NFC (eSE)

FM-radio, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä

Neloistakakamera (ZEISS optics): 64 megapikselin sensori 5 megapikselin ultralaajakulmakamera, kiinteä tarkennus 2 megapikselin makrokamera 2 megapikselin syvyystietokamera OZO-tilaääni

Etukamera: 32 megapikseliä, kiinteä tarkennus

4470 mAh:n akku, USB Type-C (USB 2.0), 18 W latausteho

Android 11, 3 vuoden versiopäivitykset, 3 vuoden kuukausittaiset tietoturvakorjaukset, Enterprise Recommended

Nokia X10 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 168,9 x 79,7 x 9,1 mm

Paino: 210 grammaa

6,67” LCD-näyttö, 1080 x 2400, NTSC 70 %, 19,5:9-kuvasuhde, 450 nit

Qualcomm Snapdragon 480 5G -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 512 Gt)

5G-yhteydet (Sub6 GHz: n1, 3, 5, 7, 28, 31, 41, 78), LTE-yhteydet, Dual SIM

WiFi 802.11 b/g/n/ac, BT 5.0, aptX HD&Adaptive, GPS, Glonass, Galileo, NFC (eSE)

FM-radio, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä

Neloistakakamera (ZEISS optics): 48 megapikselin sensori 5 megapikselin ultralaajakulmakamera, kiinteä tarkennus 2 megapikselin makrokamera 2 megapikselin syvyystietokamera OZO-tilaääni

Etukamera: 8 megapikseliä, kiinteä tarkennus

4470 mAh:n akku, USB Type-C (USB 2.0), 18 W latausteho

Android 11, 3 vuoden versiopäivitykset, 3 vuoden kuukausittaiset tietoturvakorjaukset, Enterprise Recommended

X-sarjan alapuolelle alle 200 euron hintaluokkaan asemoituvat puolestaan uudet G10- ja G20-mallit, joita voi pitää hintansa puolesta Nokia 2- ja 3-sarjan puhelimien seuraajina. Mallit ovat keskenään identtisen kokoisia ja niissä on sama 6,5-tuumainen HD+-näyttö sekä 5050 mAh akku. Muistimäärissä, järjestelmäpiirissä ja kameraosastolla on eroa – G20:ssa on kolmen sijaan neljä kameraa, joista pääkamera on tarkkuudeltaan 48 megapikseliä. Viiden megapikselin ultralaajakulmakamera on jätetty pois G10:stä. G10:n järjestelmäpiirinä on Mediatek Helio G25, G20:ssa puolestaan suorituskykyisempi G35. Nokia G-sarjan malleissa on Android 11 ja laitteille luvataan kaksi versiopäivitystä sekä kolme vuotta kuukausittaisia tietoturvakorjauksia.

Nokia G20 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 164,9 x 76 x 9,2 mm

Paino: 197 grammaa

6,5” LCD -näyttö, 20:9, 720 x 1600

Mediatek Helio G35 -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia

64 tai 128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 512 Gt)

LTE Cat.4, Dual SIM

WiFi 802.11 b/g/n, BT 5.0, GPS, Glonass, Galileo, BDS

Kaksoistakakamera: 48 megapikselin laajakulmakamera, f1.79 5 megapikselin ultralaajakulmakamera 2 megapikselin makrokamera 2 megapikselin syvyystietosensori Ozo-tilaääni

Etukamera: 8 megapikseliä

Sormenjälkilukija, 3,5 mm kuulokeliitäntä, FM-radio

5050 mAh akku, USB Type-C 2.0, 10 W lataus

Android 11, 2 suurta versiopäivitystä, 3 vuotta kuukausittaisia tietoturvakorjauksia

Nokia G10 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 164,9 x 76 x 9,2 mm

Paino: 194 grammaa

6,5” LCD -näyttö, 20:9, 720 x 1600

Mediatek Helio G25 -järjestelmäpiiri

3 tai 4 Gt RAM-muistia

32 tai 64 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 512 Gt)

LTE Cat.4, Dual SIM

WiFi 802.11 b/g/n, BT 5.0, GPS, Glonass, Galileo, BDS

Kaksoistakakamera: 13 megapikselin laajakulmakamera 2 megapikselin makrokamera 2 megapikselin syvyystietosensori

Etukamera: 8 megapikseliä

Sormenjälkilukija, 3,5 mm kuulokeliitäntä, FM-radio

5050 mAh akku, USB Type-C 2.0, 10 W lataus

Android 11, 2 suurta versiopäivitystä, 3 vuotta kuukausittaisia tietoturvakorjauksia

Nokia X20 tulee myyntiin 3. toukokuuta ja X10 4. kesäkuuta. Globaalit suositushinnat ovat 309 ja 349 euroa, mutta paikallinen hinnoittelu tarkentuu myöhemmin. G-mallit tulevat saataville myöhemmin tänä vuonna. Niiden globaalit suositushinnat ovat 139 ja 159 euroa, mutta paikalliset hinnat tarkentuvat lähempänä myynnin alkamista.