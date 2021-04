SilentiumPC:ltä uudet viidennen sukupolven Fera-prosessoricoolerit

Fera 5 tulee saataville edeltäjämalleista tutun yhdellä tuulettimella varustetun version lisäksi myös kahden tuulettimen mallina.

Puolalainen SilentiumPC on tänään julkistanut uudet Fera 5 ja Fera 5 Dual Fan -prosessoricoolerit. Kyseessä on nimen mukaisesti Fera-malliston viides sukupolvi, joskaan Fera 4:ää emme koskaan markkinoilla nähneet. Neljänneksi sukupolveksi mallistossa sijoittuneekin joko Fera 3 v2 tai RGB-versio Fera 3:sta. Fera 5 on malliston ensimmäinen kaksi eri coolerivaihtoehtoa sisältävä sukupolvi. Normaalin yhdellä tuulettimella varustetun Fera 5:n lisäksi saataville tulee nimittäin kaksi tuuletinta sisältävä Fera 5 Dual Fan.

Fera 3:ssa käytössä olleista Sigma Pro 120 -tuulettimista on luovuttu ja ne on korvattu Fluctus 120 PWM-tuulettimilla, jotka tuovat mukanaan uudistetun lapojen muotoilun, värinöitä vaimentavat reunakumit ja FDB-nestelaakeroinnin (Fluid Dynamic Bearing). Tuuletinten kierrosnopeus on PWM-ohjattavissa välillä 300–1800 ja myös täysi tuulettimen pysäyttäminen on mahdollista. Tuulettimet on luotu yhteistyössä Synergy Coolingin Piotr Pietrasin kanssa ja ne käyttävät yrityksen patenttihakemuksessa olevia psykoakustisia optimointeja.

Tuuletinten kanssa yhdessä on suunniteltu myös Fera 5:n alumiininen jäähdytyssiili, joka käyttää tiheää erityismuotoiltua profiilia alumiinievilleen. Kaiken kaikkiaan rivastossa on 56 evää. Lämpöputkia rivaston läpi kulkee neljä kappaletta. Cooleri itsessään on asymmetrisesti muotoiltu ja sille luvataan täysi RAM-yhteensopivuus.

Viimeisenä uudistuksena myös kiinnitysmekanismi on päivitetty ja valmistajan mukaan se takaa paremman kiinnityspaineen. Kiinnitysmekanismi mahdollistaa myös coolerin asentamisen miten päin tahansa. Itse coolerin lisäksi toimitussisältöön kuuluu molemmissa versioissa kiinnikkeet toiselle tuulettimelle ja Pactum PT-3-lämpötahna.

SilentiumPC Fera 5:n (Dual Fan) tekniset tiedot:

Ulkomitat tuulettimen kanssa: 127 x 155 x 77 mm (127 x 155 x 102 mm)

Paino: 562 grammaa (665 grammaa)

Lämpöputket: 4 kpl

Tuulettimet: 1 x 120 mm Fluctus 120 PWM -tuuletin (Dual Fan -mallissa 2 kpl), 300–1800 RPM

Yhteensopivuus: Intel LGA 1200 / 115x /1366 / 2066 / 2011-3 / 2011 / 775, AMD AM4 / AM3(+) / AM2(+) / FM2(+) / FM1

SilentiumPC Fera 5 ja Fera 5 Dual Fan ovat saatavilla välittömästi 25,90 ja 32,90 euron suositushinnoin. Molemmat uutuuscoolerit on varustettu 6 vuoden takuulla.

Lähde: SilentiumPC