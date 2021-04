Intelin seuraavan sukupolven Sapphire Rapids -arkkitehtuuri vuotojen kohteena

Seuraavan sukupolven Xeon Scalable -prosessoreiden 8-kanavaisen DDR5-muistiohjaimen rinnalta löytyy myös 1 Tt/s kaistaa tarjoava maksimissaan 64 Gt:n HBM2E-muisti.

Intel julkaisi hiljattain uudet Ice Lake-SP -arkkitehtuuriin perustuvat Xeon Scalable -prosessorit. Seuraavan sukupolven Sapphire Rapids -arkkitehtuurista on saatu aiemminkin jo useita vuotoja, mutta tuorein tapaus vie tiedot arkkitehtuurista täysin uudelle tasolle.

VideoCardzin nimettömänä pysyvältä lähteeltä käsiinsä saamassa Intelin diassa on listattu Intelin nykyisten Cascade Lake-, Cooper Lake- ja Ice Lake -palvelinalustojen rinnalle myös tuleva Sapphire Rapids. Diassa käydään varsin yksityiskohtaisesti läpi useita alustojen teknisiä ominaisuuksia ydinmääristä väylä- ja laajennostukiin. Mukana on esimerkiksi uusia tekoälykiihdytysominaisuuksia, sillä Sapphire Rapids tukee Ice Lakesta tuttujen AVX-512-laajennosten (VNNI / INT8) lisäksi myös uusia AMX/TMUL-laajennoksia (Advanced Matrix eXtensions, Tile matrix MULtiply, INT8 ja BFloat16).

Inteliltä vuotaneen dian mukaan Sapphire Rapids -prosessoreissa tulee olemaan enimmillään 56 ydintä ja niiden TDP voi olla maksimissaan jopa 350 wattia. Prosessoreiden muistiavaruudet ovat pysyneet identtisinä, mutta muistituki on päivitetty DDR5-standardiin (DDR5-4800, 1 DPC). Muistikanavia on Ice Laken tapaan kahdeksan ja niiden tukena on erillinen, teratavun sekunnissa muistikaistaa tarjoava maksimissaan 64 Gt:n HBM2E-musisti.

Prosessorikantojen välinen UPI-linkki päivittyy versioon 2.0 ja niitä on nyt parhaimmillaan neljä, kun Ice Lakeissa niitä oli parhaimmillaan kolme per prosessori. Myös nopeus on kasvanut Ice Laken 11,2 GT/s:stä 16 GT/s:ään (GigaTransfers/s). Prosessorit tarjoavat parhaimmillaan 80 PCI Express 5.0- ja kaksi PCI Express 4.0 -linjaa laajennuskorteille. PCIe 5.0 -tuen myötä Sapphire Rapids tukee myös CXL-väylästandardia.

VideoCardzin mukaan uudet prosessorit tullaan valmistamaan 10 nanometrin Enhanced SuperFin -prosessorilla, eli samalla kuin tulevat Alder Lake -työpöytäprosessorit. Sivuston mukaan Sapphire Rapidsista olisi luvassa myös versio HEDT-markkinoille kilpailemaan Threadripper-prosessoreiden kanssa. Intelin nykyinen 10. sukupolven Core X -sarja perustuu 14 nanometrin Cascade Lake -arkkitehtuuriin.

Lähde: VideoCardz