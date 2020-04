Mutta pyöriikö Crysis (Remastered)?

Meemiksi muodostunut "Mutta pyöriikö Crysis?" päästään päivittämään pian uuteen versioon, sillä pelisarjan virallisilta verkkosivuilta on saatu ongittua varmistus pelin Remastered-versiosta.

Alkuperäinen Crysis-peli julkaistiin marraskuussa 2007. Se oli aikanaan merkkipaalu huippugrafiikoille ja vuosien saatossa ”Mutta pyöriikö Crysis?” muodostui omanlaisekseen meemiksi, jota toisteltiin aina uusien näytönohjainten julkaisun yhteydessä.

Crysiksen kehittänyt Crytek on viime aikoina tiputellut pikkuhiljaa vihjeitä, jotka ovat viitanneet joko uuteen Crysis-peliin tai alkuperäisen remasterointiin. Nyt vihjeiden aika on ohi, sillä muun muassa Twitter-käyttäjä Nibel on saanut kaivettua viralliselta Crysis-verkkosivulta esiin varmistuksen Crysis Remastered -pelistä.

Toinen Twitter-käyttäjä Iashman puolestaan ehti onkimaan Crytekin virallisilta verkkosivuilta tietoja Crysiksen remasteroinnin uusista ominaisuuksista. Verkkosivujen mukaan uusi versio tulee sisältämään muun muassa korkeatasoiset tekstuurit, uusia graafisia ominaisuuksia sekä yhtiön kehittämän alusta- ja rajapintariippumattoman säteenseurantatoteutuksen, mikä ei vaadi erillistä tukea säteenseurannan kiihdytykselle. Crytek on esitellyt aiemmin säteenseurantateknologiaansa Neon Noir -demolla, josta uutisoimme reilu vuosi sitten.

Valitettavasti Crysiksen tai Crytekin verkkosivuilla ei paljastettu, milloin Crysis Remastered tarkalleen tullaan julkaisemaan.

Lähteet: Nibel @ Twitter, Iashman @ Twitter