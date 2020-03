Huawei julkisti P40-älypuhelinmallistonsa

P40-sarja koostuu P40-, P40 Pro- ja P40 Plus -malleista sekä kahdesta edullisemmasta Lite-mallista.

Huawei on julkistanut odotetusti tänään P40-älypuhelinmallistonsa. Julkaisutilaisuus oli tarkoitus järjestää Pariisissa, mutta lehdistön osalta tapahtuma luonnollisesti peruttiin koronaviruksen takia. Itse tuotejulkistus suoritettiin kuitenkin suunnitelman mukaan ja päivänvalon näki kolme P40-lippulaivamallia. Lisäksi P40-mallistoon on asemoitu peräti kolme edullisempaa lite-mallia. Huawei on keskittynyt P40-lippulaivamalleissaan erityisesti uusiin kamerainnovaatioihin.

Lippulaivamalliston kaikkia kolmea malliversiota yhdistää OLED-näyttö, Kirin 990 -järjestelmäpiiri, 5G-yhteydet, 32 megapikselin etukamera sekä 50 megapikselin päätakakamera. Edullisin ja pienikokoisin vaihtoehto on P40, joka on varustettu tasapintaisella 6,1-tuumaisella OLED-näytöllä. Kalliimmat Pro- ja Pro Plus -mallit käyttävät suurempaa 6,58-tuumaista kaarevareunaista OLED-paneelia, joka käyttää epätavallisempaa 1200 x 2640 pikselin tarkkuutta sekä 90 Hz:n ruudunpäivitysnopeutta. Näyttöjen vasemmassa ylänurkassa on suurehko pillerinmuotoinen aukko, jonka takana sijaitsee 32 megapikselin etukameran ohella turvallisen tunnistautumisen mahdollistava infrapuna-syvyystietokamera.

P40-mallissa takakameroita on kolme, Prossa neljä ja Pro Plussassa viisi kappaletta. Pääkamera on kaikissa kolmessa sama – suurikokoinen 1/1,33-tuumainen 50 megapikselin sensori ja sen parina f1.8-aukkosuhteen optisesti vakautettu objektiivi. Pääkamera käyttää myös uutta Octa PD -automaattitarkennusta, jonka luvataan nopea tarkennusaika kaikissa olosuhteissa. Perusmallin ultralaajakulmakamera on tarkkuudeltaan 16 megapikseliä ja hieman sisarmallejaan laajakulmaisempi. Prossa ja Pro Plussassa ultralaajakulmakamera käyttää Mate 30 Prosta tuttua 1/1,54-tuumaista 3:2-kuvasuhteen 40 megapikselin sensoria, jonka parina on tavallista kapeakulmaisempi objektiivi.

Telekameratoteutus on kaikissa malleissa erilainen. P40:ssä se käyttää kahdeksan megapikselin melko pienikokoista sensoria ja tarjoaa kolminkertaisen optisen zoomin sekä optisen kuvanvakaimen. P40 Prossa telekameran 8 megapikselin sensori on RYYB-tyyppinen (Red Yellow Yellow Blue) ja sen edessä on periskooppimallinen optisesti vakautettu teleobjektiivi viisinkertaisella zoomilla. Pro Plus -malli tarjoaa puolestaan peräti kaksi 8 megapikselin telekameraa. Toisessa on RYYB-tyyppinen sensori ja peräti 10x zoomin tarjoava periskooppiobjektiivi, toisessa puolestaan kolminkertaisen zoomin tarjoava objektiivi, kummatkin optisesti vakautettuja. P40-huippumallit tukevat myös 4K 60 FPS -videokuvausta.

P40:ssä akun koko on 3800 mAh ja se tukee 22,5 watin pikalatausta. Pro- ja Pro Plus -malleissa akun kapasiteetti on puolestaan 4200 mAh ja ne tukevat 40 watin pikalatausta sekä langatonta latausta. Prossa langattoman latauksen maksimiteho on 27 wattia, Plussassa 30 wattia.

Kaikki P40-mallit käyttävät Android 10 AOSP (Android open source project) -pohjaista käyttöjärjestelmää, joka sisältää Googlen palveluiden sijaan Huawein omat mobiilipalvelut sekä AppGallery-sovelluskaupan.

P40-mallien tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: P40: 148 x 71,1 x 8,5 mm, 175 grammaa P40 Pro: 158,2 x 72,6 x 8,95 mm, 209 grammaa

Näyttö: P40: 6,1” OLED, 1080 x 2340, 19,5:9, 422 PPI, HDR10 P40 Pro & Plus: 6,58” OLED, 1200 x 2640, 19,8:9, 441 PPI, 90 Hz, HDR10

HiSilicon Kirin 990 -järjestelmäpiiri (2 x 2,83 GHz Cortex-A76, 2 x 2,36 GHz Cortex-A76, 4 x 1,95 GHz Cortex-A55, ARM Mali-G76 MP16 GPU, 4G & 5G-modeemi)

Muisti ja tallennustila: P30: 8 Gt RAM-muistia & 128 Gt UFS 3.0-tallennustilaa, Nano Memory Card -korttipaikka P30 Pro & Plus: 8 Gt RAM-muistia, 128 tai 256 Gt UFS 3.0-tallennustilaa, Nano Memory Card -korttipaikka

5G NSA & SA, LTE

Wi-Fi 6 2400 Mbit/s, Bluetooth 5.1 LE, NFC

A-GPS (L1 & L5), Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS

Takakamera: P40: 50 megapikselin 1/1,33″ sensori, 27 mm laajakulmaobjektiivi, f1.8, OIS 16 megapikselin 1/2,7″ sensori, 16mm kinovastaava ultralaajakulmaobjektiivi, f2.2 8 megapikselin 1/4,4″ sensori, 80 mm kinovastaava teleobjektiivi, 3x optinen zoom, f2.4, OIS P40 Pro: 50 megapikselin 1/1,33″ sensori, 27 mm laajakulmaobjektiivi, f1.8, OIS 40 megapikselin 1/1,54″ sensori, 16-to-1-suodatin, 3:2-kuvasuhde, 18 mm kinovastaava ultralaajakulmaobjektiivi, f1.8 12 megapikselin 1/3,6″ RYYB-sensori, 125 mm kinovastaava teleobjektiivi, 5x optinen zoom, OIS, f3.4 3D ToF syvyystietokamera P40 Pro Plus: 50 megapikselin 1/1,33″ sensori, 27 mm laajakulmaobjektiivi, f1.8, OIS 40 megapikselin 1/1,54″ sensori, 16-to-1-suodatin, 3:2-kuvasuhde, 18 mm kinovastaava ultralaajakulmaobjektiivi, f1.8 8 megapikselin 1/4″ sensori, 80 mm kinovastaava teleobjektiivi, 3x optinen zoom, OIS, f2.4 8 megapikselin RYYB-sensori, 240 mm kinovastaava periskooppiteleobjektiivi, 10x optinen zoom, OIS 3D ToF syvyystietokamera 4K 60 FPS videokuvaus, 720p 7680 FPS hidastusvideo

32 megapikselin etukamera, f2.0, automaattitarkennus, IR-syvyystietosensori

Akku ja lataus: P40: 3800 mAh akku, 22,5 W SuperCharge-lataus, USB Type-C 3.1 P40 Pro: 4200 mAh akku, 40 W SuperCharge-lataus, USB Type-C 3.1, 27 W langaton lataus P40 Pro Plus: 4200 mAh akku, 40 W pikalataus, 30 W langaton lataus

Optinen sormenjälkitunnistin näytön alla

IP68-suojaus (P40 Pro ja Plus), IP53-suojaus (P40)

Android 10 + EMUI 10 + Huawei Mobile Services

P40 Lite -malli julkaistiin puolivirallisesti jo aiemmin tässä kuussa, mutta Suomessa se tulee saataville peräti kolmena eri versiona.

Järjestelmäpiirinä P40 Litessä on ensimmäisenä Suomessa saatavilla olevana mallina Kirin 810 -joka esiteltiin Kiinassa viime vuonna. Takaa löytyy neljä kameraa neliskanttisesta muodostelmasta – 48 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 2 megapikselin makro- ja syvyysterävyyskamerat. 4200 mAh akun lataaminen on mahdollista peräti 40 watin teholla ja tyhjästä 70 %:n varaukseen päästään 30 minuutissa.

P40 lite tekniset tiedot:

Ulkomitat: 159,2 x 76,3 x 8,7 mm

Paino: 183 grammaa

6,4″ LTPS LCD -näyttö, 19,5:9-kuvasuhde, 1080 x 2310 pikseliä, 398 PPI

HiSilicon Kirin 810 -järjestelmäpiiri (2 x Cortex-A76 2,27 GHz + 6 x Cortex-A55 1,88 GHz, Mali-G52)

6 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, NM-muistikorttipaikka (max. 256 Gt)

LTE-A, 2CA, Dual SIM

Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 2,4&5 GHz, Bluetooth 5.0 LE, GPS, Glonass, Galileo, 3,5 mm ääniliitäntä

Takakamera: 48 megapikselin laajakulmakamera, f1.8 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.4, 120 asteen kuvakulma 2 megapikselin syvyystietokamera, f2.4 2 megapikselin makrokamera, f2.4

16 megapikselin etukamera, f2.0

4200 mAh akku, USB Type-C 2.0, 40 W SuperCharge-lataus

Android 10 + EMUI 10 + Huawei Mobile Services

Edullisin P40 lite E tarjoaa 6,39-tuumaisen HD+-tarkkuuden IPS-näytön ja käyttää Kirin 710F -järjestelmäpiiriä, 4 Gt RAM-muistia, 64 Gt tallennustilaa, 4000 mAh akkua sekä takakameraa 48 megapikselin pääsensorilla sekä 8 megapikselin ultralaajakulmakameralla. Käyttöjärjestelmäversiona on valitettavasti jostain syystä vielä vanha Android 9.

P40 lite E tekniset tiedot:

Ulkomitat: 159,8 x 76,1 x 8,1 mm

Paino: 176 grammaa

6,39″ LCD IPS -näyttö, 19,5:9-kuvasuhde, 720 x 1560 pikseliä

HiSilicon Kirin 710F -järjestelmäpiiri (4×2,2 GHz Cortex-A73 & 4×1,7 GHz Cortex-A53, Mali-G51 MP4)

4 Gt RAM-muistia

64 Gt tallennustilaa, micro-SD-muistikorttipaikka (max. 512 Gt)

LTE-A, 2CA, Dual SIM

Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, GPS, 3,5 mm ääniliitäntä

Takakamera: 48 megapikselin laajakulmakamera, f1.8 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.4, 120 asteen kuvakulma 2 megapikselin syvyystietokamera, f2.4

8 megapikselin etukamera, f2.0

4000 mAh akku, micro-USB, 10 W lataus

Android 9 Pie & EMUI 9.1

P40-mallisto tulee Suomessa saataville vaiheittain. P40 Liten myynti alkaa välittömästi 299 euron suositushintaan. Edullisempi P40 Lite E tulee puolestaan myyntiin huhtikuussa 199 euron suositushintaan. P40 ja P40 Pron ennakkomyynti alkaa välittömästi ja laitteet tulevat kauppoihin 6. huhtikuuta – suositushinnat ovat 799 ja 1049 euroa. P40 Pro Plussan hinta ja myyntiintuloaika vahvistuvat myöhemmin.

P40- ja P40 Pro -puhelimien ostajat saavat ennakkomyynnin aikana 26.3.-5.4. kaupan päälle valkoiset FreeBuds 3 -kuulokkeet sekä 50 Gt Huawei Cloud -tallennustilaa. P40 lite -mallin Suomessa myyntiin tulevat värit ovat pinkki, vihreä ja musta, P40 lite E -mallin sininen ja musta sekä P40- ja P40 Pro -mallien hopea, kristalli ja musta.