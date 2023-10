Snapdragon 8 Gen 3 on siirtynyt 1+5+2-konfiguraatioon prosessoriytimissä ja sen luvataan olevan nyt 30 % entistä nopeampi ja 20 % energiatehokkaampi.

Mobiilipiirijätti Qualcomm on pitänyt Havaijilla jokavuotisen Snapdragon Summit -julkaisutapahtumassa. Tapahtuman kenties kirkkaimpana tähtenä voidaan pitää uutta Snapdragon 8 Gen 3 -mobiilialustaa.

Snapdragon 8 Gen 3 -alustan sydämenä sykkii samaa nimeä kantava järjestelmäpiiri, joka valmistetaan TSMC:n 4 nanometrin luokan prosessilla. Sen Kryo-prosessori on varustettu yhdellä 3,3 GHz:n Prime-ytimellä (Cortex-X4), viidellä 3 GHz:n Performance-ytimellä (Cortex-A720) ja kahdella 2,3 GHz:n Efficiency-ytimellä Cortex-A520). Prosessorin luvataan olevan 30 % entistä nopeampi ja 20 % energiatehokkaampi.

Snapdragonin muistiohjain tukee LPDDR5x-muisteja ”4800 MHz:n nopeudella”, mikä kuulostaa varsin erikoiselta, ottaen huomioon, että LPDDR5X-muistien nopeushaitari on 7500-8533 Mbps, mihin 4800 MHz ei sovi mitenkään sovittaen. Mikäli nopeus viittaa väylän nopeuteen, tarkoittaisi se 9600 Mbps:n nopeutta. Päivitys: Micron on ilmoittanut aloittaneensa LPDDR5x-9600-muistien näyte-erien toimitukset asiakkailleen, mikä selittää 4800 MHz viittauksen. SK Hynix on puolestaan aloittanut niin ikään Snapdragon 8 Gen 3 -yhteensopivien 9600 Mbps:n LPDDR5T-muistien tuotannon.

Uuden järjestelmäpiirin grafiikkaohjain tottelee nimeä Adreno 750, mutta Qualcomm on jälleen valitettavan niukkasanainen sen teknisten yksityiskohtien osalta. Suorituskyvyn kerrotaan parantuneen 25 % ja se tukee edeltäjänsä tavoin kiihdytettyä säteenseurantaa. Uuden Adrenon luvataan tukevan Unreal Engine 5:n Lumen -teknologiaa sekä esimerkiksi Global Illumination -valaistusta ja Reflections -heijastusefektejä. Tuettuina ovat myös Snapdragon Game Super Resolution -skaalainta ja Adreno Frame Motion Engine 2.0 ruutujen generointiteknologiaa. Näyttöohjain tukee parhaimmilaan 1440p144+ – 4K60 -näyttöjä sisäisesti ja 1080p240-8K30 -näyttöjä ulkoisesti. Vaihteleva virkistystaajuus on tuettuna 1-240 hertsin välillä.

Tekoälystä on vastuussa Qualcomm AI Engine, joka hyödyntää sekä Kryo-prosessoria, Adreno GPU:ta että Hexagon NPU:ta. Hexagonin luvataan olevan tarkalleen 98 % nopeampi ja samalla 40 % energiatehokkaampi, kuin edellisessä sukupolvessa. Sen rinnalta löytyy Qualcomm Sensing Hub, joka sisältää kaksi micro NPU:ta sensoreiden käyttöön ja kaksi aina käytössä olevaa kuvaprosessoria (ISP) aina päällä olevia kameroita tukemaan.

Kameroita tukemassa on Spectra-kuvaprosessori, jonka sisältää löytyy kolme 18-bittistä Cognitive ISP -yksikköä. Spectra tukee maksimissaan yhtä 200 megapikselin sensoria kuvien napsimiseen, kun videokuvauspuolella tuettuina ovat yksi 108 MP:n, 64 ja 36 MP:n samanaikaisesti tai kolme 36 MP:n kameraa samanaikaisesti 30 FPS:n nopeudella Zero Shutter Lag -ominaisuudella. Se tukee sekä 10-bittisten kuvien että videoiden tallentamista ja Rec.2020-väriavaruutta. Myös erilaiset HDR-formaatit ovat laajasti tuettuina.

Langattomista yhteyksistä ovat vastuussa Snapdragon X75 5G-modeemi sekä FastConnect 7800 -järjestelmä. X75 tukee kaikkia moderneja 5G-teknologioita maksimissaan 10 Gbps:n lataus- ja 3,5 Gbps:n lähetysnopeuksin. Se kykenee tukemaan samanaikaisesti useampaa SIM-korttia, 2×2 MIMO mmWave-yhteyksiä, 4×4 MIMO Sub-6GHz-yhteyksiä ja laajaa valikoimaa erilaisia tekoälyominaisuuksia yhteyden laatua parantamaan. 3GPP:n 5G-julkaisuista tuettuina ovat tuoreimmat 17 ja 18. FastConnect 7800 tukee puolestaan Wi-Fi 7 yhteyksiä max 5,8 Gbps:n nopeudella sekä Bluetooth 5.4:ää, LE Audiota ja kaksoisantenneja.

Qualcomm odottaa ensimmäisten Snapdragon 8 Gen 3 -laitteiden löytyvän markkinoilta jo lähiviikkojen aikana. Mukaan ovat ilmoittautuneet jo yritykset kuten Asus, Honor, Iqoo, Nio, Nubia, OnePlus, Oppo, Realme, Redmi, RedMagic, Sony, vivo, Xiaomi ja ZTE.

Uutiseen päivitetään lisäkuvilla jos/kun Qualcomm niitä tuo saataville.

Lähde: Qualcomm