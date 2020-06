Honorilta edullinen 9A-älypuhelin Suomen markkinoille

Kyseessä on Honorin ensimmäinen Huawei Mobile Services -puhelin Suomen markkinoilla.

Honor on lanseerannut uuden edullisen 9A-älypuhelimen Suomen markkinoille. Sama laite on julkaistu jo aiemmin ulkomailla, mutta nyt puhelin tulee myyntiin globaalisti. Uutuus sijoittuu mallistossa aiemmin tänä keväänä julkaistun Honor 9X Lite -mallin alapuolelle.

Honor 9A tarjoaa 6,3-tuumaisen IPS-näytön modernilla 20:9-kuvasuhteella. Näytön tarkkuus on kuitenkin melko matala, eli HD+-tasoa. Kahdeksan megapikselin etukamera on sijoitettu pisaramalliseen näyttöloveen. Valmistaja ei mainitse missään laitteen järjestelmäpiiriä, mutta tiettävästi kyseessä on Mediatekin Helio P22 -malli. Yhteystuki on nykymittapuulla melko vaatimaton – LTE-nopeuksia ei ilmoiteta ja WiFi tukee ainoastaan 2,4 GHz:n taajuutta eikä uusimpia ac- tai ax-standardeja.

Takana kameroita on peräti kolme, joista pääkamera on tarkkuudeltaan 13 megapikseliä, ultralaajakulmakamera viisi megapikseliä sekä syvyystietokamera kaksi megapikseliä. Puhelimen sisällä on suuri 5000 mAh akku, joka tukee 10 watin pikalatausta vanhan micro-USB-liitännän kautta. Varustukseen kuuluu myös muistikorttipaikka, NFC ja 3,5 mm ääniliitäntä.

Ohjelmistopuolella Honor 9A luottaa Android 10:n avoimen lähdekoodin AOSP-versioon, eli sen mukana tulee Googlen mobiilipalveluiden sijaan Huawein omat mobiilipalvelut. 9A on Honorin ensimmäinen puhelinmalli Suomessa, mistä ei löydy Googlen palveluita.

Tekniset tiedot:

Ulkomitat: 159,1 x 74,1 x 9 mm

Paino: 185 grammaa

6,3″ IPS LCD -näyttö, 20:9-kuvasuhde, 720 x 1600 pikseliä, 278 PPI

MediaTek Helio P22 -järjestelmäpiiri (4×2,0 GHz Cortex-A53 & 4×1,5 GHz Cortex-A53, PowerVR GE8320)

3 Gt RAM-muistia

64 Gt tallennustilaa, microSD-muistikorttipaikka

LTE, Dual SIM

Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, 3,5 mm ääniliitäntä

Kolmoistakakamera: 13 megapikselin laajakulmakamera, f1.8 5 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2 2 megapikselin syvyystietokamera

8 megapikselin etukamera, f2.0

5000 mAh akku, micro-USB-liitäntä, 10 W lataus

Android 10 AOSP & MagicUI 3.1, Huawei Mobile Services

Laitteen hinta ja myynnin aloitus Suomessa ilmoitetaan myöhemmin. Honor 9A:n Euroopan yleinen suositushinta on 149 euroa. Värivaihtoehtoja ovat Ice Green, Midnight Black ja Phantom Blue.

Lähde: Honor, Sähköpostitiedote