NVIDIA julkaisi uudet GeForce 451.48 -ajurit DirectX 12 Ultimate -tuella

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 451.48 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön mobiilinäytönohjaimia Maxwell- ja työpöytänäytönohjaimia Kepler-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 451.48 -ajurit ovat ensimmäiset Release 450 -sarjan julkaisu ja samalla ensimmäiset DirectX 12 Ultimate -rajapintaa tukevat ajurit. DirectX 12 Ultimate pitää sisällään edellisistä tuttujen ominaisuuksien lisäksi DirectX Raytracing 1.1 -rajapinnan, tuen mesh-varjostimille, sampler feedback -ominaisuudella ja Variable-Rate Shading -ominaisuudelle. Lisäksi tuettuna on Windows 10 May 2020 -päivityksen Hardware-accelerated GPU Scheduling, mikä voi parantaa tietyissä tilanteissa suorituskykyä. Ominaisuus on tuettuna Pascal-arkkitehtuurista lähtien. Ajurit tukevat myös Vulkan 1.2- ja CUDA 11.0 -rajapintoja.

Ajureissa ei ole mukana uusia Game Ready -leimoja peleille, mutta poikkeuksellisen suuri joukko pelejä on saanut uuden tai päivittyneen SLI-profiilin. Profiilit löytyvät nyt DCL – The Game-, Jiu Xiao-, Monster Energy Supercross 2-, MORDHAU-, Overpass-, Planetside 2- (DirectX 11), Sniper Elite V2 Remastered-, Spyro Reignited Trilogy-, System Shock-, The Fisherman – Fishing Planet-, Warhammer Underworlds: Online- ja Wolcen: Lords of Mayhem peleille. Uudet profiilit koskevat Jiu Xiaota, Sniper Elite V2:ta, Surviving the Aftermathia, Warhammeria ja Wolcenia lukuunottamatta vain Turing-arkkitehtuuria (ja tulevia arkkitehtuureita).

Ajurit korjaavat myös joukon aiempien julkaisujen ongelmia. Korjattujen bugien listalta löytyvät tällä kertaa muun muassa Sea of Thievesin renderöintiongelmat, Devil May Cry 5:n objektien vilkunta ja NVIDIA HD Audio -tuen katoaminen näytön unitilaan siirtymisen jälkeen. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi väriliukujen ongelmat Call of Duty: Modern Warfare -pelissä Image Sharpening -ominaisuuden kanssa, HDCP-ongelmat Valve Index VR-laseilla, Sunset Overdriven vihreät grafiikkabugit Depth of Field -ominaisuus käytössä sekä vanha tuttu Forza Motorsport 7:n kanttareissa esiintyvät mustat raidat. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä