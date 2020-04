Honorin uudesta 200 euron hintaisesta 9X Litestä löytyy edelleen Googlen palvelut ja Play-kauppa.

Honor on lanseerannut tänään Suomen markkinoille uuden Honor 9X Lite -älypuhelimen. Laite vaikuttaisi perustuvan melko pitkälti vuonna 2018 julkaistuun Honor 8X -malliin ja sen myötä yritys on saanut myös pidettyä Googlen palvelut mukana puhelimessa. Mm. ulkomitat, näyttö, järjestelmäpiiri ja akku ovat identtisiä 8X:n kanssa – eroa löytyy lähinnä takakuoren muotoilusta, värivaihtoehdoista sekä kameratoteutuksista.

Honor 9X Lite tarjoaa 6,5-tuumaisen IPS-näytön Full HD -tarkkuudella. Sisällä on Kirin 710 -järjestelmäpiiri, neljä gigatavua RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa. Takakameratoteutus perustuu 48 megapikselin laajakulmakameraan sekä kahden megapikselin syvyystietokameraan. Edessä on kahdeksan megapikselin kamera. Akku on kapasiteetiltaan 3750 mAh ja se tukee 10 watin lataustehoa. Ohjelmistopuolella on vanha Android 9 -versio – Android 10 -päivitysaikataulusta ei ole toistaiseksi tarkempaa tietoa.

Tekniset tiedot:

Ulkomitat: 160,4 x 76,6 x 8,0 mm

Paino: 188 grammaa

6,5″ IPS LCD -näyttö, 19,5:9-kuvasuhde, 1080 x 2340 pikseliä, 396 PPI

HiSilicon Kirin 710 -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa

LTE Cat.6 (150/50 Mbit/s), Dual SIM

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2,4&5 GHz, Bluetooth 4.2, GPS, NFC, 3,5 mm ääniliitäntä

48 megapikselin takakamera, f1.8 + 2 megapikselin syvyystietokamera

8 megapikselin etukamera, f2.0, 26 mm kinovastaava polttoväli

3750 mAh akku, 10 W lataus

Android 9 & EMUI 9

Honor 9X Lite tulee Suomessa ennakkomyyntiin 30. huhtikuuta ja laite tulee saataville 14. toukokuuta. Suositushinta on 199 euroa ja ennakkotilaajat saavat kaupan päälle Honor Band 5 -aktiivisuusrannekkeen. Värivaihtoehtoja ovat Emerald Green ja Midnight Black.