Uusi Honor 200 Smart asemoituu aiemmin tänä vuonna julkaistun 200 Liten alapuolelle ja sen rakenteessa on huomioitu mahdolliset arjen kolhut.

Honor on lanseerannut tänään uuden 200 Smart -älypuhelimen Suomen markkinoille. Kyseessä on edulliseen alle 200 euron hintapisteeseen asettuva peruspuhelin, joka on Honorin mukaan suunniteltu käytännölliseksi ja kestäväksi vaihtoehdoksi budjettitietoiselle kuluttajalle.

200 Smartin rakenteessa on huomioitu pudotukset kuorien sisään toteutetuilla vaimennusrakenteilla ja laite on saanut sveitsiläisen SGS:n 5-tähden pudotus- ja puristustestiluokituksen. Lisäksi rakenteella on IP64-luokitus ja se on valmistajan mukaan myös suunniteltu kestämään lyhyet matalat vesiupotukset. Kyseessä ei ole ns. rugged-puhelin, vaan rakenteen parannukset on tehty lähinnä arjen vahinkoja silmällä pitäen. Laitteen takuu ei siis korvaa putoamisesta tai kastumisesta johtuvia vaurioita.

Rautapuolella 200 Smart tarjoilee suuren 6,8-tuumaisen LCD-näytön Full HD+ -tarkkuudella ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Järjestelmäpiiriksi on valikoitunut neljän nanometrin prosessilla valmistettava Snapdragon 4 gen 2 -järjestelmäpiiri, joka tarjoaa kaksi Cortex-A78- ja kuusi Cortex-A55-prosessoriydintä sekä 5G-modeemin. Tallennustilaa on hintaluokka huomioiden varsin kohtalaiset 256 Gt ja se on vieläpä toteutettu melko ripeällä UFS 3.1 -tekniikalla. RAM-muistia on maltilliset 4 gigatavua ja sitä tuetaan tallennustilasta lohkaistavalla samankokoisella palasella RAM Boost-ominaisuuden avulla. Taustapuolella on varsin geneerinen 50 megapikselin pääkamera avustettuna 2 megapikselin syvyystietokameralla. Akun kapasiteetti on 5200 mAh ja se tukee 35 watin SuperCharge-pikalatausta. Ääntä laitteella voi toistaa sekä stereokaiuttimilla että 3,5 mm ääniliitännän kautta.

Ohjelmistopuolella on Honorin Magic OS 8.0 -käyttöliittymä, jolle luvataan kaksi versiopäivitystä ja kolmen vuoden tietoturvapäivitykset.

Honor 200 Smartin tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 166,9 x 76,8 x 8,1/8,25 mm

Paino: 191/193 grammaa väristä riippuen

Suojaus: IP64, SGS 5-star Drop & crush resistance

6,8” 2412 x 1080 TFT LCD -näyttö, 120 Hz virkistystaajuus, 850 nit maksimikirkkaus

Qualcomm Snapdragon 4 gen 2 -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM

256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G SA/NSA, LTE, Dual nano-SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo

Kaksoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera, f1.8, PDAF, 1080p videokuvaus 2 megapikselin syvyyskamera, f/2.4

5 megapikselin etukamera, f2.2, 1080p videokuvaus

Stereokaiuttimet, 3,5 mm ääniliitäntä

5200 mAh akku, USB-C 2.0, 35 W SuperCharge -lataus

Android 14, Magic OS 8.0 (2 vuoden Android-versiopäivitykset, 3 vuoden tietoturvapäivitykset)

Honor 200 Smart tulee Suomessa myyntiin tänään 199 euron suositushintaan. Värivaihtoehtoja ovat keskiyön musta ja metsänvihreä.

Lähde: sähköpostitiedote, tuotesivut