Metan 350 euron hintainen Quest 3S on hieman karsittu versio Quest 3 -lippulaivamallista, mutta suorituskyky on pysynyt samana.

Metan lippulaivatason Quest 3 -virtuaalitodellisuuslasit julkaistiin viime vuonna ja nyt niiden rinnalle on tuotu edullisempi malli Quest 3S, jota mainostetaan järkihintaisena matalan kynnyksen tuotteena VR-maailmaan. Quest 3S on isoveljensä tavoin langaton, itsenäinen VR-järjestelmä Metan Horizon OS -käyttöjärjestelmällä, joka toimii kuitenkin myös langallisesti Quest Link -kaapelin avulla esimerkiksi Steam-pelien pelaamista varten.

Suorituskyky Quest 3S:ssä ei ole viime vuoden Quest 3:een verrattuna muuttunut, sillä sisuksista löytyy edelleen Qualcommin Snapdragon XR Gen 2 -järjestelmäpiiri 8 gigatavun RAM-muistilla. Maksimitallennustila on kuitenkin puolittunut 256 Gt:uun. Isoimmat kompromissit Quest 3S:ssä liittyvät optiikkaan, sillä Pancake-linssit ovat vaihtuneet Fresnel-linsseihin ja resoluutio silmää kohti pudonnut 1832 × 1920 pikseliin, joskin maksimivirkistystaajuus on samat 120 hertsiä. Näkökentän laajuus on 96 astetta Quest 3:n 110 asteen sijaan. Ohjaimet Quest 3S:ssä ovat samaa Touch Plus -mallia ja tuettuna on myös värillinen läpikatseluvideo ympäristön näkemiseen.



Quest 3S tulee myyntiin 15. lokakuuta ja se on ennakkotilattavissa 350 euron hintaan 128 Gt:n tallennustilalla. 256 Gt:n variantin suositushinta on 460 euroa. Ennakkotilausetuna Quest 3S:n kylkeen tarjotaan uutta Batman: Arkham Shadow -peliä sekä kolmen kuukauden Meta Quest+ -jäsenyyttä. Lisäksi julkaisun yhteydessä Quest 3:n hintaa alennetaan alkamaan 500 eurosta.

Lähde: Meta, Tuotesivut