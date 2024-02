Honorin 399 euron hintaisen Magic6 Liten näyttö, akku ja pääkameran resoluutio ovat kasvaneet edeltäjämallista.

Honor on tuonut hieman vaivihkaa Suomessa myyntiin uuden keskihintaisen Magic6 Lite -älypuhelimensa. Malli esiteltiin Kiinassa viime joulukuussa. Samalla se on ensimmäinen Magic6-perheen puhelin täkäläisillä markkinoilla, sillä Magic6-huippumallien julkaisu Eurooppaan tapahtuu vasta helmikuun lopulla MWC-messuilla.

Uusi malli on kasvanut hieman edeltäjäänsä nähden, joka on pitkälti seurausta tuuman kymmenyksellä kasvaneesta näytöstä. AMOLED-näytön resoluutiota on myös kasvatettu edeltäjämallista ja tuettuna on taustavalaistuksen välkkymistä vähentävä 1920 hertsin PWM-himmennys. Honorin mukaan näytön kehykseen on suunniteltu kolmitasoinen pudotussuojaus, jonka luvataan takaavan näyttölasille aiempaa paremman pudotuskestävyyden. Puhelimen rakenteessa on myös IP53-roiskesuojaus.

Magic Liten parissa edellisessä sukupolvessa käytettiin Snapdragon 695 -piiriä, mutta nyt se on päivitetty 4 nanometrin prosessilla valmistettavaa Snapdragon 6 gen 1 -malliin, jonka Qualcomm esitteli syksyllä 2022. Uuden piirin mainostetaan olevan 35-40 % edeltäjäänsä suorituskykyisempi. Käyttömuistia Suomessa myytävässä variantissa on 8 gigatavua ja tallennustilaa 256 gigatavua.

Kolmoistakakamera on asemoitu aiempien sukupolvien malleista tuttuun tapaan pyöreään kehykseen, jonka kerrotaan saaneen inspiraatiota kellosuunnittelusta. Pääkameran resoluutio on kasvatettu 108 megapikseliin ja korkean tarkkuuden luvataan riittävän myös 3x häviöttömään sensoritason zoomiin 12 megapikselin resoluutiolla. Akun kapasiteettia on kasvatettu noin 4 % 5300 mAh:iin ja sen luvataan säilyttävän 80 % kapasiteetistaan vielä 1000 lataussyklin jälkeen. Latausteho on pudonnut hieman edeltäjästä ollen nyt 35 wattia – Suomen markkinoilla laturi ei kuulu toimitussisältöön.

Käyttöjärjestelmänä toimii valitettavasti vielä edellisen sukupolven Android 13 -versio ja sen päälle on sulautettu Magic OS 7.2 -käyttöliittymä. Päivitykset luvataan Android 14- ja 15-versioihin ja tietoturvakorjauksia on luvassa kolmeksi vuodeksi.

Honor Magic6 Liten tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163,6 x 75,5 x 7,98 mm

Paino: 185 grammaa

Suojaus: IP53

6,78” AMOLED-näyttö, 120 Hz adaptiivinen, 1200 x 2652 -resoluutio, 429 PPI, 1200 nit, 1920 Hz PWM-himmennys

Qualcomm Snapdragon 695 -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

256 Gt tallennustilaa

5G NR, 4G, dual-nano-SIM

WiFi 5 (ac) 2,4 & 5 GHz, Bluetooth 5.1 (BLE, SBC, AAC, LDAC), NFC, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo

Kolmoistakakamera: 108 megapikselin pääkamera (1/1,67″ sensori, 0,64 um pikselit), f1.75, 3x häviötön zoomaus 5 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 110 asteen kuvakulma 2 megapikselin makrokamera, f2.4, 4 cm tarkennusetäisyys 4K 30 FPS -videokuvaus pääkameralla

16 megapikselin etukamera, f2.45

5300 mAh:n litiumpolymeeriakku, USB-C 2.0, 35 watin langallinen pikalataus

Android 13, Magic OS 7.2 Päivityslupaus: 2 Android-versiopäivitystä ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset



Honor Magic6 Lite on saapunut Suomessa kauppoihin ja sen suositushinta on 399 euroa. Värivaihtoehtoja Suomessa ovat Emerald Green sekä kullanvärisin yksityiskohdin koristeltu Midnight Black.

Lähde: Honor