Samsung julkisti parisen viikkoa sitten uusimman tehokäyttöön suunnatun 990 Evo -SSD-asemansa, joka tukee PCIe 5.0 -standardia. Edellinen 990-sarjalainen eli 990 Pro oli sen sijaan PCIe 4.0 -tuella varustettu. 990 Evo tosin tukee myös PCIe 4.0 x4 -väylää PCIe 5.0 x2:n lisäksi, ollen näin eräänlainen ”hybridi”. Liitäntätyypiltään asema on M.2 ja kooltaan 2280.

990 Evossa on kolmen bitin TLC-soluihin (triple-level cell) perustuvat V-NAND-tallennusmuistipiirit ja Samsungin oma ohjainpiiri. Sen peräkkäiset luku- ja kirjoitusnopeudet ovat jopa 5000 Mt/s ja 4200 Mt/s ja satunnaiset luku- ja kirjoitusnopeudet parhaimmillaan 700 000 ja 800 000 IOPS (input/output operations per second). Kapasiteetiltaan 990 Evo on saatavilla yhden ja kahden teratavun koossa.

990 Evo tukee HBM-teknologiaa (host memory buffer), jonka avulla se voi käyttää tietokoneen omaa keskusmuistia välimuistinaan. Lisäksi sen kerrotaan olevan energiatehokkuudeltaan 70 prosenttia parempi kuin 970 Evo Plus, johon Samsung sitä tiedotteessaan vertailee. Asemasta löytyy myös Modern Standby -tuki, joka nopeuttaa virransäästötilasta palautumista ilman verkkoyhteyden häiriöitä.

Samsung myöntää 1 Tt:n mallille 600 Tt:n ja 2 Tt:n mallille 1200 Tt:n kirjoituskestävyyden, mutta takuu on ajallisesti maksimissaan viisi vuotta. Suositushinnat ovat 136 euroa 1 Tt:n ja 230 euroa 2 Tt:n mallille. Hinta.fi-sivustolla 1 Tt:n mallin hinnat alkavat silti noin 110 eurosta ja 2 Tt:n mallin noin 185 eurosta. Mainittakoon, että suurin piirtein samoihin hintoihin saa myös nopeampaa 990 Pro -mallia.

Lähde: Samsungin lehdistötiedote