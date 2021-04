HP vuoti grafiikkaohjaimella varustettujen Ryzen 5000G -sarjan prosessoreiden teknisiä tietoja

Ainakin HP:n Suomen ja Meksikon verkkosivujen kautta vuotaneet tiedot varmistavat prosessoreiden kellotaajuudet ja ydinten määrät, mutta ei grafiikkaohjainten tietoja.

AMD julkaisi Ryzen 5000 -sarjan prosessorit integroidulla grafiikkaohjaimella vuoden alussa, mutta vain kannettavien puolelle. Yhtiö ei ole toistaiseksi puhunut mitään prosessoreiden työpöytäversioista, mutta niistä on nähty jo aiemmin satunnaisia vuotoja.

Luottovuotaja momomo_us huomasi HP:n lipsauttaneen julki tiedot kolmesta Ryzen 5000 -sarjan työpöytäprosessorista integroidulla grafiikkaohjaimella. Vuodot tapahtuivat ainakin yhtiön Meksikon ja Suomen sivuilla, joten torikuopassa tavataan!

Vuotojen mukaan Ryzen 5 5700G -nimellä myyntiin saapuvassa prosessorissa on kahdeksan ydintä, 3,8 GHz:n perus- ja 4,6 GHz:n Boost-kellotaajuus. Prosessoriytimillä on yhteensä 16 Mt L3-välimuistia, eli puolet Ryzen 5000 -sarjan Vermeer-prosessoreista ilman grafiikkaohjainta. Välimuistin määrä varmistaa samalla, että prosessorit perustuvat Cezanne-siruun ja Zen 3 -arkkitehtuuriin. Grafiikkaohjainten tekniset ominaisuudet eivät käy ilmi vuodosta.

Ryzen 5 5600G -prosessorissa on puolestaan kuusi ydintä, 3,9 GHz:n perus- ja 4,4 GHz:n Boost-kellotaajuudet. L3-välimuistia on samat 16 Mt, kuin isoveljelläkin. Pakan pohjimmainen Ryzen 3 5300G on varustettu neljällä ytimellä, joiden perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 4,0 ja 4,2 GHz. Ryzen 3:ssa on leikattu L3-välimuisti puoleen eli 8 megatavuun.

Uusilla Ryzen -prosessoreilla varustettuja kokoonpanoja on edelleen löydettävissä ainakin HP:n Suomen verkkosivuilta. Ainakaan allekirjoittaneen tarkistamat Omen- ja Pavilion sarjojen kokoonpanot eivät listanneet yhdenkään integroidun grafiikkaohjaimen teknisiä ominaisuuksia, vaan mukana on erillinen GeForce RTX 3060 Ti -näytönohjain. Osa uusia prosessoreita käyttävistä kokoonpanoista on varustettu B550-emolevyillä ja osa B550A- eli B450-emolevyillä PCIe4-tuella.

Vaikka vuodoissa ei paljastettu integroidun grafiikkaohjaimen ominaisuuksia, tiedetään sen mahdolliset ominaisuudet jo mobiiliversioiden puolelta. Cezannen integroitu Vega-grafiikkaohjain on varustettu kahdeksalla Compute Unit -yksiköllä, eli 512 stream-prosessorilla. Mobiilipuolella Ryzen 7- ja 9 -mallit on varustettu 8 CU:n, Ryzen 5 -mallit 7 CU:n ja Ryzen 3 -mallit 6 CU:n Vega-grafiikkaohjaimella. Niiden kellotaajuudet ovat olleet tähän asti korkeimmillaan 2,1 GHz.

Lähteet: momomo_us @ Twitter, HP Suomi