NVIDIAn GeForce RTX 3050- ja RTX 3050 Ti -mobiilinäytönohjaimet testivuodossa

NotebookCheckin käsiinsä saamien tulosten mukaan RTX 3050 haastaa GTX 1660 Ti Max-Q:n ja RTX 3050 Ti lähtee kilpasille pääasiassa RTX 2060 Max-Q:n kanssa.

NotebookCheck on saanut käsiinsä ensimmäiset testitulokset NVIDIAn vielä julkaisemattomilla GeForce RTX 3050- ja RTX 3050 Ti -näytönohjaimilla. Kannettaviin suunnattujen näytönohjainten odotetaan perustuvan GA107-grafiikkapiiriin.

NotebookCheckin julkaisemissa testituloksissa näytönohjaimet nähdään sekä oikeassa pelissä että synteettisessä testissä. 3DMark Time Spy -testissä RTX 3050 sijoittui 4798 grafiikkapisteellääjn vähän GTX 1660 Ti Max-Q:n 5084 pisteen tuloksen taakse, mutta pykälää hitaamman GTX 1650 Ti:n 3601 pisteen tulos jäi kauas taakse. RTX 3050 Ti puolestaan peittoaa 1660 Ti Max-Q:n 5246 pisteen tuloksellaan, mutta jää selvästi vajaaksi RTX 2060 Max-Q:n 5638 ja GTX 1660 Ti:n 5659 grafiikkapisteen tuloksista.

1080p-resoluutiolla testatussa Shadow of the Tomb Raider -pelissä RTX 3050 sijoittui sekä Ultra- että Medium-asetuksilla aavistuksen GTX 1660 Ti Max-Q:n edelle, mutta selvästi RTX 2060 Max-Q:n ja GTX 1660 Ti:n taakse. RTX 3050 nettosi Ultra-asetuksilla 60 ja Medium-asetuksilla 75 FPS. RTX 3050 Ti:llä Ultra-asetuksilla ajettu 69 FPS:n tulos on samaa tasoa GTX 1660 Ti:n ja RTX 2060 Max-Q:n kanssa, mutta Medium-asetuksilla RTX 3050 Ti:n tulos nousee käsittämättömän korkealle 106 FPS:ään, kun muiden testien nopein RTX 2060 ”Max-P” sai vain 93 FPS:n tuloksen.

Shadow of the Tomb Raider -testissä esiintyvien erikoisuuksien vuoksi ne on syytä ottaa vielä tässä vaiheessa varauksin. NotebookCheckin artikkelista ei käy myöskään ilmi, minkälainen kokoonpano näytönohjainten takaa löytyi tai käyttivätkö kaikki edes samaa kannettavaa alustanaan. Tekstistä ei käy myöskään ilmi näytönohjainten TDP-arvo, vaikka kumpaakin tulee saataville neljällä eri TDP-arvolla, joiden väliset suorituskykyerot voivat olla merkittäviä.

NotebookCheckin mukaan RTX 3050:ssä olisi käytössä 16 SM-yksikköä eli 2048 CUDA-ydintä, 4 Gt GDDR6-muistia ja 128-bittinen muistiväylä. RTX 3050 Ti:ssä SM-yksiköitä kerrotaan olevan käytössä 20, jolloin CUDA-ytimiä olisi 2560. Muistiväylän kerrotaan olevan perusmallin tavoin 128-bittinen ja sen jatkeena on niin ikään 4 Gt GDDR6-muistia. Kummankin mallin TDP-arvot voidaan sivuston mukaan asettaa 35, 50, 60 tai 80 wattiin, mikä vaikuttaa merkittävästi lopulliseen suorituskykyyn.

Lähde: NotebookCheck