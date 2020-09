Huawein Watch GT2 Pro -älykello lupaa parhaimmiillaan jopa kahden viikon käyttöaikaa ja FreeBuds Pro -kuulokkeet automaattisesti mukautuvat melunvaimennusprofiilit.

Huaweilla on parhaillaan käynnissä Huawei Developer Conference 2020 -tapahtuma, jossa se on esitellyt muun muassa älypuhelimiin tulevan Harmony OS -käyttöjärjestelmän ja EMUI:n uuden version. Nyt tapahtumassa on julkaistu myös uudet kuulokkeet, älykello sekä kannettavia tietokoneita.

Huawein kellouutuus tottelee nimeä Watch GT2 Pro ja yhtiön mukaan siinä on panostettu etenkin uusiin terveydenseurantaominaisuuksiin. Kellon 1,39-tuumainen pyöreä OLED-näyttö tarjoaa 454×454 pikselin resoluution ja se on suojattu safiirilasilla, titaanisella rungolla sekä keraamisella taustalevyllä. Kellon sisältä löytyy Huawein Kirin A1 -järjestelmäpiiri 32 Mt:n RAM-muistilla ja 4 Gt:n tallennustilalla.

Watch GT2 Pro tukee seurantaa yli 100 erilaista harjoittelutilaa aina uinnista hiihtoon ja golfiin saakka. Esimerkiksi golf-tila analysoi muun muassa lyöntien liikettä sekä nopeutta ja osaa näyttää erilaisia visuaalisia lyöntivinkkejä kellotaululla. Laskettelutilassa seurataan puolestaan keskinopeutta, matkaa, liikeratoja, korkeuseroja ja niin edelleen. Taustalla kello mittaa myös käyttäjän sykettä TruSeen 4.0+ -tekniikalla ja happisaturaatiota. Terveydenseurantaominaisuudet mahdollistaa ympärivuorokautisen sykkeenseurannan lisäksi muun muassa unen ja stressitasojen valvonnan.

Uuden älykellon strategiset mitat ovat 45,9 x 45,9 x 10,7 mm ja 41 grammaa. Sen 455 mAh:n akun kerrotaan kestävän tyypillistä käyttöä 14 päivää, 30 tuntia GPS käytössä tai 24 tuntia musiikkia toistaen. 5 minuutin Qi-standardin mukaisella latauksella kelloon saa 10 tuntia lisää käyttöaikaa. Käyttöjärjestelmänä toimii Huawein oma LiteOS.

Huawei Watch Fit on puolestaan jo aiemmin Arabiemiraateissa julkaistu älykello. Se on varustettu suorakaiteen muotoisella 1,64-tuumaisella ja 456×289-resoluutioisella AMOLED-näytöllä. Kellon strategiset mitat ovat 46 x 30 x 10,7 mm ja 21 grammaa ilman ranneketta. Se tukee muun muassa sykkeen ja happisaturaation mittaamista sekä lukuisia erilaisia treenaustiloja. Älykellossa on myös GPS-paikannus ja 5ATM:n vesitiiviys.

Huawei FreeBuds Pro -kuulokkeet ovat yhtiön mukaan maailman ensimmäiset aidosti langattomat stereokuulokkeet, jotka tukevat älykästä ja dynaamista melunvaimennusta. Kuulokkeiden kerrotaan tunnistavan melun tyypin ja voimakkuuden ja vaihtelevan sen perusteella älykkäästi kolmen eri melunvaimennusprofiilin välillä: General, Cozy ja Ultimate. Kuulokkeiden melunvaimennusteho yltää 40 desibeliin. Ne toimivat sekä Android-, iOS- että Windows-laitteilla ja kuulokkeiden toimintoja hallitaan pyyhkäisy- ja puristuseleillä.

Lisäksi yhtiö julkaisi uudet Huawei FreeLace Pro -kuulokkeet, joissa kaksi nappia ovat yhteydessä toisiinsa kaulalle asetettavan pannan kautta. Ne tarjoavat 40 desibelin melunvaimennustehon ja 14 millimetrin alumiini-magnesium-kaiutinelementit bassoputkien kera. Kuulokkeita on mahdollista myös ladata kuuntelun keskeytymättä yhdistämällä panta puhelimeen USB Type-C -kaapelilla.

Huawein Watch GT2 Pro saapuu myyntiin 28.9 sumun harmaana ja yön mustana ja sen suositushinta Suomessa on 299 euroa. Yhtiö ei valitettavasti kertonut tiedotteissaan muiden tuotteiden myyntiin tulosta tai hinnoista.

Lähde: Huawein lehdistötiedotteet (sähköposti)