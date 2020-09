Motorolan uutuus on varustettu edeltäjämallin tavoin ylemmän keskihintaluokan raudalla lippulaivatason järjestelmäpiirin sijaan.

Motorola on tänään julkaissut seuraajan viime vuonna esittelemälleen Motorola Razr -älypuhelimelle – Motorola Razr 5G. Kyseessä on valmistajan toinen taittuvanäyttöinen puhelin ja ulkonäöllisesti sukunäkö on varsin selvä uudemman mallin ollessa lähes identtinen edeltäjäänsä verrattuna. Puhelin noudattaa ns. ”simpukkapuhelimen” rakennetta, joka taittuu auki pystysuunnassa samaan tapaan kuin Samsungin Galaxy Z Flip.

Puhelimen mallinimen mukaisesti Motorola on lisännyt uutuusmalliin 5G-yhteydet, joiden mukana myös rautaa on päivitetty ja viime vuoden mallista löytynyt Snapdragon 710 -järjestelmäpiiri on saanut väistyä tuoreemman Snapdragon 765G:n tieltä. Samalla puhelimen RAM-muistia on kasvatettu 8 gigatavuun ja tallennustila tuplattu 256 gigatavuun. Myös akun kokoa on kasvatettu 2800 mAh:iin saakka, jotta 5G:n suurempi virrankulutus saadaan kompensoitua. Myös kamerajärjestelmää on päivitetty. Pääkameran megapikselimäärä on kasvanut 48:aan ja etukameran 20:een.

Puhelimen näytöt ovat päällisin puolin pysyneet ennallaan edeltäjäänsä verrattuna. Ulkopuolella sijaitsee 2,7-tuumainen gOLED-näyttö ja sisällä 21:9-kuvasuhteella varustettu 6,7-tuumainen 21:9-kuvasuhteen pOLED-näyttö. Muutoksiakin on kuitenkin puhelimen rungossa tapahtunut ja viimevuoden teräsrungosta on vaihdettu 7000-sarjan alumiiniin, minkä lisäksi myös puhelimen saranamekanismia on uudistettu, joskaan uudistusten laadusta valmistaja ei antanut tarkempaa kuvausta. Saranan pitäisi kuitenkin kestää jopa 200 000 avaamista ja sulkemista. Edellismallin tavoin Razr 5G:n luvataan kestävän myös vesiroiskeita, vaikkei virallista IP-luokitusta puhelimella olekaan. Puhelimen ulkomitat ovat myös hieman muuttuneet päivityksen myötä. Paksuutta laitteelle on tullut avattuna millin ja leveyttä 0,6 mm lisää, mutta vastaavasti korkeutta on saatu kutistettua 2,8 mm.

Näyttöjen ennallaan säilymisestä huolimatta ulkonäyttö on kuitenkin saanut osakseen päivityksen ohjelmistotasolla. Ennen vain yksinkertaisiin toimintoihin rajoitettu pikkunäyttö tukee nykyisin teorian tasolla kaikkia puhelimen sovelluksia. Valmistaja lupaa täydellisen tuen muun muassa YouTubelle ja viestisovellukselle, mutta myös muut sovellukset toimivat, joskaan kaikkien soveltuvuudesta pienelle näytölle ei ole takeita.

Motorola Razr 5G:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: Avattuna: 72,6 x 169,2 x 7,9 mm Suljettuna: 72,6 x 91,7 x 16 mm

Paino: 192 grammaa

Rakenne: 7000-sarjan alumiininen runko, 3D-lasi-kuoret

Näyttö: Sisäpuoli: Taittuva 6,2” pOLED-näyttö, 2142 x 876, 21:9 Ulkopuoli: 2,7” gOLED, 600 x 800

Snapdragon 765G -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

256 Gt tallennustilaa

5G, alle 6 GHz:n taajuusalue (n1/n3/n5/n7/n28/n41/n41 HPUE/n77/n78/n78 HPUE/n79/n79)

LTE (latausnopeudet cat.16), Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 & 5 GHz, BT 5.1, (A)GPS, GLONASS, Galileo, NFC

Takakamera: 48 megapikselin pääkamera (1,6 um pikselikoko Quad Pixel -suotimella), f1.7, OIS, Lasertarkennus 4K 30 FPS / 1080p 60 FPS videokuvaus, 1080p 120 FPS / 720p 240 FPS hidastusvideokuvaus

20 megapikselin etukamera (1,6 um pikselikoko Quad Pixel -suotimella), f2.2

2800 mAh:n akku, USB Type-C (USB 3.1) 15 W TurboPower-pikalataus

Android 10

Motorola Razr 5G:n Suomen julkaisupäivämäärää ei ole vielä paljastettu, mutta puhelin tulee saataville 1499 euron suositushintaan Polished Graphite -värivaihtoehtona.

Lähteet: Sähköpostilehdistötiedote, Motorola