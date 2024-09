Hintava Mate XT Ultimate Design avautuu kahden saranan avulla 10,2-tuumaiseksi tabletiksi. Globaalista julkaisusta ei ole tietoa.

Kiinalainen Huawei on julkaissut kotimaassaan ensimmäisen kolminkerroin taittuvan älypuhelimen Mate XT Ultimate Designin, josta uumoiltiin jo viime kuussa lyhyiden uutistemme puolella. Toisin kuin viime vuosina nähdyissä kaksinkerroin taittuvissa puhelimissa, jotka on varustettu sisä- ja ulkonäytöllä, Mate XT:ssä on vain yksi suuri näyttö, joka taittuu kahdesta eri kohdasta käyttötavan mukaan. Kokonaan avattuna puhelin tarjoaa käyttäjälle jopa 10,2-tuumaisen tabletin huvi- ja hyötykäyttöön.

Mate XT:ssä on 120-hertsinen LTPO OLED -näyttö, joka on tarkkuudeltaan jopa 3184 x 2232 pikseliä 10,2 tuuman tablettimuodossa. Puoliksi avattuna näytön koko on 7,9” ja kolminkerroin taitettuna 6,4”. Huomionarvoisena seikkana Mate XT on kokonaan suljettuna 12,8 millimetriä paksu, joka ei ole paljoakaan enempää, kuin esimerkiksi tänä vuonna julkaistun Samsung Galaxy Z Fold6:n 12,1 mm suljettuna. Järjestelmäpiiristä ei ole tarkkaa tietoa, mutta RAM-muistia kerrotaan olevan 16 gigatavua ja tallennustilaa 256 Gt:sta kokonaiseen teratavuun asti.

Kamerajärjestelmä mahduttaa sisäänsä 50 megapikselin laajakulmakameran, 12 megapikselin telekameran sekä 12 megapikselin ja 120 asteen ultralaajakulmakameran. Lisäksi etukamerana toimii 8 megapikselin laajakulmakamera. 66 watin pikalatausta tukevan ja kolmeen osaan jaetun akun yhteiskapasiteetti on 5600 milliampeerituntia ja se tukee myös 50 W:n langatonta latausta. Lisäksi käänteislatauksen tehot ovat 5 W langallisesti ja 7,5 W langattomasti. Käyttöjärjestelmänä Mate XT:ssä rullaa Android-pohjainen HarmonyOS 4.2 ilman Googlen palveluita.

Huawei Mate XT Ultimate Designin tekniset tiedot:

Ulkomitat ja paino: Suljettuna 156,7 × 73,5 × 12,8 mm Avattuna 156,7 × 219 × 3,6 mm 239 g

Näyttö: LTPO OLED, 120 Hz Avattuna 3184 × 2232 pikseliä Suljettuna 1008 × 2232 pikseliä

16 Gt RAM-muistia

256 Gt, 512 Gt tai 1 Tt tallennustilaa

5G, LTE

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin laajakulmakamera, OIS, PDAF 12 megapikselin telekamera, OIS 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, 120˚, PDAF

Etukamera: 8 megapikselin laajakulmakamera

Videokuvaus: 4K, 1080p

5600 mAh:n akku, 66 W:n pikalataus, 50 W:n langaton lataus, käänteinen lataus 5 W (langallinen) ja 7,5 W (langaton)

Android-pohjainen HarmonyOS 4.2, ei Googlen palveluita

Huawei Mate XT Ultimate Design tulee saataville Kiinassa mustana ja punaisena seuraavin hinnoin:

16 / 256 Gt – 19 999 ¥ (n. 2550 €)

16 / 512 Gt – 21 999 ¥ (n. 2800 €)

16 Gt / 1 Tt – 23 999 ¥ (n. 3100 €)

Lähde: GSMArena (1, 2), Tuotesivut (kiinaksi)