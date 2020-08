Huawei Y6p tarjoaa edulliseen hintaan 5000 mAh:n akun ja kolmoistakakameran, mutta vain 2,4 gigahertsin Wi-Fi-taajuudet.

Huawei on tänään lanseerannut Suomen markkinoilla alun perin jo toukokuussa ulkomailla julkaistun Y6p-älypuhelimen. Kyseessä on toukokuussa markkinoille tuodun Y5p:n jälkeen toinen Suomen markkinoilla julkaistu edullisen pään Huawei-älypuhelin, jossa ei ole mukana Googlen palveluita. Google mobile services -palveluiden sijaan puhelin käyttää Huawein omia mobiilipalveluita (Huawei Mobile Services).

Huawein uutuus on muilta ominaisuuksiltaan varsin tavanomainen alemman hintaluokan älypuhelin. Y5p:tä selvästi suurikokoisempi Y6p on varustettu 6,3 tuumaisella 20:9-kuvasuhteen näytöllä, jonka resoluutio on 1600 x 720 pikseliä. 8 megapikselin etukamera on sijoitettu pisaraloveen näytön ylälaidassa. Takakameran osalta puhelin luottaa kolmoiskameraratkaisuun, jossa pääkameran roolia hoitaa 13 megapikselin laajakulmakamera, jonka tukena ovat 5 megapikselin ultralaajakulma- ja 2 megapikselin syvyystietokamerat.

Järjestelmäpiirinä puhelimen sisällä sykkii Y5p:stä tuttu MediaTekin Helio P22, jonka parina on 3 gigatavua RAM-muistia ja 64 Gt tallennustilaa. Järjestelmäpiirille virtaa tuomassa on suhteellisen suurikokoinen 5000 mAh:n akku. Maininnan arvoisina huomioina puhelimesta puuttuu 5 gigahertsin Wi-Fi-tuki ja puhelin käyttää lataukseen jo vanhahkoa microUSB-liitäntää

Huawei Y6p:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 159,07 x 74,06 x 9,04 mm

Paino: 185 grammaa

6,3” IPS LCD -näyttö, 720 x 1600 pikseliä, 278 ppi

MediaTek Helio P22 (4 x Cortex-A53 2,0 GHz, 4 x Cortex-A53 1,5 GHz, IMG PowerVR GE8320 GPU 650MHz)

3 Gt RAM-muistia

64 Gt tallennustilaa, microSD-muistikorttipaikka (max. 512 Gt)

LTE, Dual SIM

Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, GPS, AGPS, Glonass, BeiDou

Kolmoistakakamera: 13 megapikselin laajakulmakamera, f1.8 5 megapikselin ultralaajakulmakamera (120 asteen kuvakulma), f2.2 2 megapikselin syvyystietokamera, f2.4

8 megapikselin etukamera, f2.0

Sormenjälkilukija, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä

5000 mAh:n akku, MicroUSB (USB 2.0)

Android 10, EMUI 10.1

Huawei Y6p:n suositushinta Suomessa on 179 euroa ja se on saatavilla välittömästi kolmena värivaihtoehtona – musta, smaragdin vihreä ja purppura.

Lähteet: Sähköpostilehdistötiedote, Huawei