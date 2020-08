Asus esitteli uudet ZenFone 7 -puhelimensa lovettomalla näytöllä ja kääntyvällä kameralla

Asuksen uusi Zenfone-huippumalli pohjautuu edeltäjämallin konseptiin ja tarjoaa kääntyvän kolmoiskameran.

Asus on esitellyt tänään uudet ZenFone 7 -älypuhelimensa, joissa se kertoo kehittäneensä viimevuotisen ZenFone 6 -mallin konseptia entistä hienostuneempaan suuntaan. Uutuuksien ominaisuudet poikkeavat yllättävän paljon ennakkoon liikkuneista huhuista. ZenFone 7:sta tulee saataville kaksi versiota – perusmalli ja Pro – joiden eroja ovat järjestelmäpiiri, muistimäärät ja kameran optiset kuvanvakaimet. Fyysisesti molemmat mallit ovat identtisiä – runko on alumiinia ja etu- sekä takakuori Gorilla Glass -lasia.

6,67-tuumainen loveton ja reiätön näyttö käyttää nyt Samsungin valmistamaa AMOLED-paneelia, joka tukee 90 hertsin ruudunpäivitysnopeutta. Sisäinen 5000 mAh akku tukee 30 watin pikalatausta, joka toimii 40 % edeltäjämallia nopeammin ja latautuu tyhjästä 60 %:iin alle 35 minuutissa. Puhelimesta löytyy lisäksi mahdollisuus rajoittaa latausnopeutta sekä akun maksimivarausta akun eliniän pidentämiseksi. Erillinen pikatoimintonäppäin on nyt siirretty virtanäppäimen yhteyteen sormenjälkitunnistimen kanssa.

Suorituskyvystä vastaa Pro-mallissa Snapdragon 865 Plus -järjestelmäpiiri ja perusmallissa Snapdragon 865. LPDDR5-muistia on Suomessa myytävissä malleissa aina 8 Gt, mutta ulkomailla perusmallista tulee saataville myös 6 Gt versio. Pro-mallissa UFS 3.1 -tallennustilaa on 256 Gt, perusmallissa 128 Gt – lisänä on micro-SD-muistikorttipaikka. Yhteyspuolella tuettuna on 1,8 Gbit/s LTE, 5G alle 6 GHz:n taajuuksilla sekä WiFi 6.

Kamera käyttää edelleen viime vuonna esiteltyä kääntyvää Flip Camera -toteutusta, jota on päivitetty kolmannella kameralla sekä uudistetulla sarana-moottorimekanismilla. Moottorin kerrotaan olevan entistä pienempi ja voimakkaampi ja mekanismin kestävän 200 000 avaus-sulkukertaa. Puhelimen kaikkia kolmea kameraa voi siis halutessaan käyttää sekä etu- että takakamerana ja lisäksi kameramekanismia voi hyödyntää eri asennoissaan. Tarjolla on 64 megapikselin pääkamera, 13 megapikselin automaattitarkenteinen ultralaajakulmakamera sekä 8 megapikselin telekamera. Pro-mallissa pää- ja telekamera ovat varustettuja optisella kuvanvakaimella. Videokuvaus onnistuu jopa 8K 30 FPS tarkkuudella.

ZenUI 7 -käyttöliittymä on pidetty käyttöliittymän osalta lähellä vakio-Androidia ja Asus on lähinnä keskittynyt lisäämään suorituskykyoptimointeja, lisäominaisuuksia sekä helpottamaan yhden käden käyttöä. Asus lupaa ohjelmistolle vähintään kaksi seuraavaa Android-versiopäivitystä.

Zenfone 7 (Pro) tekniset tiedot:

Ulkomitat: 165,1 x 77,3 x 9,6 mm

Paino: 230 grammaa

Rakenne: 6000-sarjan alumiinirunko, Gorilla Glass 6 edessä, Gorilla Glass 3 takana

6,67” AMOLED, 2400 x 1080 (20:9), 90 Hz, HDR10+, 200 Hz kosketuksentunnistus, 1000 nits (pistemäinen maksimi)

Qualcomm Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri (Pro-mallissa Snapdragon 865 Plus)

6 tai 8 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa, microSD-muistikorttipaikka

5G-tuki, SA & NSA, Sub 6 GHz (N1, N2, N3, N5,, N7, N8, N12, N20, N28, N38, N77)

LTE Cat.19/13 (1800/150 Mbit/s), 5CA, 4×4 MIMO

802.11 a/b/g/n/ac/ax (2×2 MIMO), Bluetooth 5.1, Wi-Fi Direct, NFC

GNSS GPS(L1/L5), Glonass(L1), Galileo(E1/E5a), BeiDou(B1/B2a), QZSS(L1/L5), NavIC(L5)

Takakamera: 64 Megapikselin IMX686 (0,8 µm pikselikoko), f1.8, 2×1 OCL PDAF, (Pro: OIS) 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, Sony IMX363 -sensori, 113° kuvakulma, f2.2, Dual PDAF, 4 cm makro 8 megapikselin telekamera, 3x optinen zoom, (Pro: OIS), f2.4 Videotallennus: 8K 30 FPS, 4K 60 FPS & 120 FPS (slo-mo)

5000 mAh akku, USB 2.0 Type-C, 30W -pikalataus (USB PD 3.0, Quick Charge 4.0 & ASUS HYPERCHARGE)

stereokaiuttimet erillisillä NXP TFA9874 -vahvistimilla

Android 10, Zen UI 7

Suomen hinnoittelusta ja saatavuudesta kerrotaan tarkemmin Euroopan lanseerauksen yhteydessä 1. syyskuuta. Värivaihtoehtoja ovat Aurora Black ja Pastel White.

Lähde: Asus