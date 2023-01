Legion Playn julkaisua suunniteltiin jo MWC 2021 -messuille, jolloin se olisi ehtinyt markkinoille ennen Steam Deckiä ja kilpailevia Android-käsikonsoleita, mutta syystä tai toisesta sen julkaisusta luovuttiin.

Lenovo valmisteli vuonna 2021 julkaistavaksi Legion Play -Android-käsikonsolia. Laitteesta löydettiin viitteitä jo yhtiön verkkosivuiltakin MWC 2021 -messujen tienoilta, mutta markkinoille asti se ei ikinä päätynyt.

Nyt Kiinassa on ilmestynyt epävirallisia kanavia pitkin myyntiin joukko Legion Play -käsikonsoleita ja sen myötä on saatu myös varmistettua aiemmat huhut laitteen ominaisuuksista. Zelda-koodinimellinen käsikonsoli oli valmistettu maaliskuussa 2021 ja se vaikuttaa hyvin pitkälti valmiilta mallilta. Pääpiirteittäin se on hyvinkin samankaltainen Logitechin pilvipelaamiseen keskittyvän G Cloud -käsikonsolin kanssa.

Legion Playn sydämenä sykkii Qualcomm Snapdragon 720G, jonka tukena on 4 Gt muistia. Se puskee kuvaa 7-tuumaiselle 1920×1080-resoluution HDR10-standardia tukevalle näytölle. Laitteen erikoisuus, ainakin Logitechin vastineeseen verrattuna, on tuki näyttöulostulolle USB-C-liitännän kautta. Käyttöjärjestelmänä toimii vielä suunnitellun julkaisun aikaan ajankohtainen Android 11, joka on ainakin myyntiin päätyneissä prototyypeissä ristisiitos vakio-Androidin ja käsikonsolille kustomoidun käyttöliittymän väliltä.

Muilta ominaisuuksiltaan kyse on varsin perinteisestä käsikonsolista. Laitteen etupuolelta löytyy kaksi tattia, neljä toimintopainiketta, neljä painiketta joiden funktio ei käy ilmi vuotokuvista. Kaksi niistä lienee kuitenkin ns. Select- ja Start-painikkeet. Yläreunasta löytyy olkapainikkeet ja -liipaisimet sekä äänenvoimakkuus- ja virtapainikkeet.

Kiinassa myyntiin päätyneet Legion Play -prototyypit myytiin noin 160 dollarin hintaan, mutta se tuskin kertoo mitään sille suunnitellusta hinnasta. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, miksi Lenovo päätyi perumaan laitteen julkaisun. Mikäli se olisi julkaistu suunnitellusti MWC 2021 -messuilla, se olisi ehtinyt markkinoille ennen Steam Deckiä tai kilpailevia Android-käsikonsoleita.

Lähde: Liliputing