Viime vuonna Computexissa esitellyt tuotteet ovat jo saatavilla Pohjois-Amerikassa, mutta muu maailma joutuu odottamaan vielä hetken; myynnin on tarkoitus alkaa ensimmäisen neljänneksen aikana.

Hyte oli varsin tuntematon nimi vielä vuosi sitten, mutta se on nostanut nopeasti profiiliaan. Yhtiö kuuluu samaan konserniin muun muassa iBuyPowerin ja NZXT:n kanssa, joten tyhjästä se ei kuitenkaan ilmestynyt markkinoille.

Yhtiö esitteli viime vuoden Computex-messuilla muun muassa ensimmäiset Nexus Link -tuotteensa ja ne on saatu jo tuotua myyntiin Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Nyt yhtiö on tiedottanut Nexus Portal NP50 -hubin, Thicc Q60 AIO-coolerin, THICC FP12 -tuuletinten sekä LS10 ja LS30 qRBG Light Strips -tuotteiden saapumisesta maailmanlaajuiseen myyntiin.

Hyten Nexus Link -järjestelmä on luotu vähentämään johtosotkuja kokoonpanon sisällä ja se käyttää kahden tyyppisiä liitäntöjä: Type-C ja Type-M. Ensin mainittu on päälaitteesta huomattavasti USB-C:tä muistuttavalla liittimellä muihin laitteisiin lähtevä johto, kun jälkimmäinen on esimerkiksi tuuletinten ketjutuksen mahdollistava 12-pinninen magneettinen liitäntä. Liitännöissä kulkee kerralla virta, sensoreiden data ja RGB-valaistustiedot.

Nexus Link -järjestelmässä ns. hubina toimii joko Thicc Q60 AIO-cooleri tai jos sellaiselle ei ole tarvetta, Nexus Portal NP50. Kummastakin löytyy kolme Nexus Link Type-C -liitäntää ja yksi PWM-liitäntä, joihin saa kiinni maksimissaan 18 laitetta per kanava eli yhteensä 54 laitetta. Nexus Portal NP50 on suunniteltu sopimaan mihin tahansa 2,5” aseman asennuspaikkaan. Kustakin liitettävästä laitteesta, kuten tuulettimista ja RGB-valonauhoista, löytyy aina sekä sisään- että ulostulo Type-C-kaapelille Type M -kontaktipintojen lisäksi, jotta ketjutus onnistuu vaivatta.

Vaikka tuotteet julkistettiin Computex-messujen yhteydessä viime vuonna, ne saapuvat lopulta myyntiin osaltaan eri nimin. Thicc FP12 -tuulettimet tunnettiin messuilla vielä nimellä FT12 ja LS10- ja LS30 qRGB -valonauhat PQ10- ja PQ30-nimillä.

Kuten jo todettua, Hyten Nexus Link -tuotteet ovat myynnissä jo Pohjois-Amerikassa. Muualla maailmassa myynnin odotetaan alkavan kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana eli maaliskuun loppuun mennessä. Thicc Q60:n veroton suositushinta on 299,99 dollaria, Thicc FP12 -tuuletinten 79,99 dollaria kolmen tuulettimen pakettina tai 109,99 dollaria kolmen tuulettimen ja Nexus Portal NP50:n pakettina, ja LS10 ja LS30 39,99 ja 69,99 dollaria.

Lähde: Lehdistötiedote