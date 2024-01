Claw A1M:ssä pelejä pyörittää parhaimmillaan Intel Core Ultra 7 155H -prosessori Intel XeSS:llä höystettynä.

Taiwanilainen MSI on julkaissut CES 2024 -messuilla ensimmäisen käsipelitietokoneensa Claw A1M:n, jossa rullaa Windows 11 Home Intelin uusien Core Ultra -prosessorien voimin. Laitetta mainostetaan Intel Core Ultra 7 155H -prosessorilla saatesanoin ”up to”, mikä tarkoittanee sitä, että laitteesta on mahdollisesti myös eri versioita eri suorituskykyluokan prosessoreilla. 155H on kuuden P-ytimen ja kahdeksan E-ytimen malli, jossa on myös kaksi energiatehokasta ”Low Power” -E-ydintä ja lisäksi Intel Arc Graphics -grafiikkasuoritin ja NPU-tekoälysuoritin (Neural Processing Unit).

Claw A1M:ssä on 7-tuumainen IPS-näyttö, jonka kuvatarkkuus on FHD eli 1920×1080 pikseliä ja maksimivirkistystaajuus 120 hertsiä. Näyttö pystyy jopa 500 nitin kirkkauteen ja siinä on myös kosketustoiminnallisuus. Mukana suorituskykyä parantamassa on Intel Arc Graphics -grafiikkasuorittimen rinnalla luonnollisesti Intelin oma XeSS-skaalausteknologia, jonka avulla peli voidaan piirtää näytölle natiiviresoluutiota alemmalla tarkkuudella ja skaalata sitten näyttöön sopivaksi. Tämä vähentää grafiikkasuorittimen työkuormaa ja nostaa ruudunpäivitysnopeutta. Laitteessa on 16 gigatavua LPDDR5-muistia.

Ergonomiselta muotoilultaan Claw A1M on MSI:n mukaan pitkiin pelisessioihin suunniteltu ja siinä on 53 wattitunnin akku. Painoa laitteella on 675 grammaa ja liitäntöinä siinä on muun muassa Tunderbolt 4:ää tukeva USB-C-liitäntä ja Micro SD -korttipaikka sekä 3,5 millimetrin audiokomboliitäntä. Claw A1M:ssä on sisäänrakennettuna myös MSI Center M -hallintaohjelmisto.

MSI Claw A1M:n tekniset tiedot:

Suoritin: Parhaimmillaan Intel Core Ultra 7 155H Intel Arc Graphics

Muisti: 16 Gt, LPDDR5-6400

Yhteydet: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Äänentoisto: 2 x 2 W kaiutin

Liitännät: USB-C (Lataus / USB / DisplayPort / Thunderbolt 4) Micro SD -korttipaikka 3,5 mm mikrofoni-kuuloke-komboliitäntä

Painikkeet: ABXY-näppäimet Analogiset tatit D-pad-suuntanäppäimet Tähtäys- ja liipaisinnäppäimet, oik. & vas. Näkymänäppäin Valikkonäppäin MSI Center M -näppäin Pika-asetusnäppäin Kaksi makronäppäintä, oik. & vas. Haptinen värinäpalaute

Sormenjälkitunnistus

Akku: 53 Wh, 65 W lataus

Mitat ja paino: 294 x 117 x 21,2 mm (L x P x K) 675 g

Väri: Musta

Suomen saatavuuksista ja hinnoista ei vielä ole tietoa.

Lähde: MSI