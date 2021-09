IKEA x ROG -pelikalusteet tulevat myyntiin Suomessa

Asuksen Republic of Gamers -brändin ja Ikean yhdessä suunnittelemat kalusteet ovat aiemmin olleet myynnissä ainakin Kiinassa.

Olemme uutisoineet aiemmin Asuksen Republic of Gamersin ja Ikean aloittaneen yhteistyön ja julkaisseen IKEA x ROG -tuotteita myyntiin Kiinassa. Nyt Ikean ja Asuksen yhteinen pelikalustekirjo tulee saataville myös Suomessa.

Ikean pelaajille suunnatut tuotteet löytyvät UPPSPEL-, LÅNESPELARE-, MATCHSPEL-, GRUPPSPEL-, UTESPELARE- ja HUVUDSPELARE -tuoteperheistä. Valikoimaan kuuluu kaikkea kaapeista pöytiin, striimauskäyttöön sopivasta rengasvalosta niskatyynyihin ja sähköpöytiin.

Pelipöytiä on tulossa saataville UPPSPEL- ja UTESPELARE-tuoteperheisiin. Ensin mainitusta perheestä löytyy 400 euron sähköpöytärunko ja siihen sopivia pöytälevyjä, kun jälkimmäiseen kuuluu mustana ja valkoisena saatavilla oleva teräsjaloin varustettu peruspelipöytä.

Pelituoleja yhtiöltä riittää neljään perheeseen. HUVUDSPELARE on yhtiön edullisin perusmalli, jossa runko on terästä, päällyste polyesteriä ja selkänoja verkkoa. MATCHSPEL tulee saataville mustana ja valkoisena ja sen päällyste on sekoite polyesteriä, polyuretaania ja puuvillaa. Tuolin selkänoja ja erillinen päätuki on verkkokangasta ja runko terästä.

UTESPELARE käyttää samaa sekoitetta päällysteissään, mutta tulee saataville mustana ja valkoharmaana. Tuolin selkänoja on kiinteä ja muotoiltu hieman rallihenkisesti. Vasta tammikuussa saataville tulevat GRUPPSPEL-pelituolit on varustettu kiinteällä selkänojalla sekä erillisellä päätuella ja päällystetty lehmännahalla mustana tai polyesterillä mustana punaisella raidalla tai vaalean harmaana ruskein yksityiskohdin. Tuolin runko on jauhemaalattua alumiinia.

Ensimmäiset tuotteista saapuvat myyntiin lokakuussa, mutta joitain tuotteita joudutaan odottamaan vähintään ensi vuoden tammikuuhun asti. Voit tutustua koko tarjontaan ja tuotteiden hintoihin ennakkoon lehdistötiedotteen mukana olevan PR-paketin kautta.

Lähde: Lehdistötiedote